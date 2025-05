Titular na Copa do Brasil, Ponte projeta ano histórico no Botafogo

O Botafogo iniciou com o pé direito sua trajetória na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (30), o Alvinegro goleou o Capital-DF por 4 a 0, em partida realizada no Estádio Nilton Santos. Com uma atuação segura diante de sua torcida, o time comandado por Renato Paiva construiu boa vantagem no confronto eliminatório. Titular na lateral direita, Ponte comemorou o resultado e enalteceu o desempenho coletivo da equipe.

“Conseguimos uma boa vitória dentro de casa, diante do nosso torcedor, que nos coloca em vantagem no duelo contra o Capital. A equipe se comportou muito bem desde o início, impôs o ritmo e colocou em prática tudo aquilo que foi trabalhado. Saímos com um excelente resultado, que nos deixa em uma situação mais confortável, mas sabemos que ainda não há nada ganho e precisamos confirmar a classificação no jogo de volta”, afirmou o jogador.

A partida marcou o 14º jogo de Mateo Ponte na temporada com a camisa do Glorioso, sendo o sétimo como titular. Ao todo, ele já soma 643 minutos em campo em 2025. Na temporada anterior, o lateral disputou 39 partidas pelo clube, número que espera superar este ano.

“É sempre bom estar jogando. Tenho recebido minutos do mister e isso é muito importante para mim, pois me permite manter o ritmo. No ano passado, tive uma boa sequência e, nesta temporada, espero aumentar minha participação e ajudar o Botafogo a alcançar seus objetivos”, completou o defensor charrúa.

