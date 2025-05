Diretoria do Palmeiras aposta em aumento do marketing para receita subir em 2025

A diretoria do Palmeiras estima que, em 2025, as receitas alcancem R$ 1 bilhão, com o marketing como parte importante do orçamento — atrás somente da arrecadação com vendas de atletas. Assim, no balancete dos primeiros meses do ano, os números apontam crescimento nas receitas com publicidade, patrocínio, programa Avanti e licenciamentos.

Em 2024, o clube registrou um aumento de 18% na arrecadação com publicidade e patrocínio, atingindo R$ 142,9 milhões em valores líquidos, impulsionados pela exposição de marcas nos uniformes e nas placas de publicidade no Allianz Parque. Dessa maneira, para 2025, a previsão chega a R$ 201,3 milhões.

Entre janeiro e fevereiro, o Palmeiras renovou contratos e fechou novos acordos com marcas como Sportingbet, Unisselvi e Sil, além da renovação com a Puma. Afinal, esses contratos renderam R$ 31,5 milhões ao clube, superando em R$ 100 mil o valor orçado para o período. A partir de março, a arrecadação cresceu com o acerto com a Fictor, que passou a estampar sua marca nas camisas dos times masculino, feminino e de base, por R$ 25 milhões anuais, sem bônus. O clube ainda negocia com outras empresas.

No programa de sócio-torcedor Avanti, a expectativa é de um novo recorde. Em 2024, o Palmeiras arrecadou R$ 74,1 milhões — alta de 26% em relação a 2023. Em 2025, a projeção aponta para mais de R$ 80 milhões.

Somando Avanti, patrocinadores e licenciamentos, o clube projeta arrecadar R$ 317 milhões em 2025. Após os dois primeiros meses do ano, o Palmeiras apresenta um superávit contábil de R$ 159 milhões.

