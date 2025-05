Carbonero volta a treinar e tem chances de ser opção para o Inter contra o Corinthians

O Inter vive a expectativa do retorno de Carbonero para o embate contra o Corinthians. Afinal, o colombiano está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, ele retornou aos treinos com os demais companheiros, no CT Parque Gigante, nesta quinta-feira (01/05).

Como parte do processo da transição do departamento médico para o campo, o camisa 7 já fazia alguns trabalhos de corrida ao redor do campo. Carbonero sofreu a contusão muscular no empate com o Fortaleza, fora de casa, e foi ausência nos cinco jogos seguintes.

LEIA MAIS: Vitinho fratura a mão e vira mais um desfalque no ataque do Inter

Ainda não há uma confirmação se o atacante retorna já no duelo seguinte contra o Corinthians. Até porque a comissão técnica pode optar por preservá-lo para retomar as melhores condições físicas. Caso isso ocorra, ele voltaria a ficar à disposição para a partida decisiva contra o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores, que ocorrerá na próxima quinta-feira (08).

Inter deve priorizar Campeonato Brasileiro

De qualquer forma, Carbonero voltar a ficar disponível será um alento para Roger Machado pela escassez de opções no setor ofensivo. Isso porque Borré, Lucca e Ricardo Mathias estão no departamento médico e seguirão como baixas para os próximos jogos. Como o treinador optou por preservar suas principais peças contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, a expectativa é de que use força máxima contra o Corinthians.

Assim, o provável time titular para enfrentar o Timão é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Tabata, Wesley e Valencia.

O Internacional enfrenta o Corinthians no próximo sábado (03/05), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.