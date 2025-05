Fluminense e Ferroviária ficam no empate pelo Brasileiro Feminino

O Fluminense empatou com a Ferroviária por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira (1), no Moça Bonita, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols foram marcados por Isabela Melo e Cris.

Dessa forma, a Ferroviária segue invicta e na liderança da competição, com 20 pontos. Por outro lado, o Tricolor volta a somar pontos no campeonato e chega a 12, ficando na 8° colocação, ou seja, na última posição da zona de classificação para a próxima fase.

LEIA MAIS: Elano volta ao Guarani após 26 anos para ser coordenador técnico

Com bola rolando, as tricolores saíram na frente logo no início da partida. Aos três minutos, Claudinha cobrou uma falta cruzada para Isabela Melo, que cabeceou no canto esquerdo da goleira Luciana e abriu o placar. No entanto, aos 27, a Ferroviária empatou com Cris. A volante marcou um golaço da intermediária, quando recebeu de Darlene e finalizou de esquerda direto no ângulo.

A Ferroviária ainda teve a chance de virar o jogo aos 36 minutos com Camila, de voleio, mas a goleira do Flu defendeu. Aliás, no segundo tempo, as visitantes tiveram mais facilidade no campo ofensivo, mas pararam na forte marcação do Tricolor.

Assim, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (4), contra o América Mineiro, no Gregorão, às 15h (de Brasília). Enquanto a Ferroviária recebe no Fonte Luminosa o Flamengo, também no domingo, mas às 11h (de Brasília). As duas partidas, portando, são válidas pela nona rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.