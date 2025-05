Atlético tem reunião com staff de Dudu e avisa condições para avançar em negociação

Já não é novidade que o casamento entre Dudu e o Cruzeiro não terá futuro. Embora o jogador tenha retornado aos treinamentos com os companheiros, a chance de permanência para cumprir o contrato com a Raposa é quase inexistente. O Atlético monitora a situação e já se reuniu com o staff do jogador.

O clube mineiro teve um encontro com André Cury, empresário de Dudu, nessa quarta-feira. O Galo aproveitou que o agente estava em Belo Horizonte para a reunião com o Cruzeiro e também se encontrou com o representante do camisa 7. A conversa girou em torno dos atletas de Cury que estão no Galo, e o nome do atleta hoje na Raposa também surgiu.

O Galo informou a Cury o desejo de contar com Dudu. Aliás, esse é um pedido de Cuca, que quer contar com o jogador e sabe exatamente a maneira como utilizá-lo. O Jogada10, inclusive, informou que o treinador fez contato com o camisa 7 recentemente.

A novidade do momento, contudo, é que o Galo já informou que não há qualquer possibilidade de avançar nas tratativas com Dudu enquanto ele tiver qualquer vínculo com o Cruzeiro. O Atlético disse que, caso o contrato seja encerrado, há interesse em avançar nas tratativas e abrir uma negociação.

Como está a situação de Dudu?

Na reunião dessa quarta-feira entre André Cury, representante de Dudu, com Alexandre Mattos e Pedro Júnior, ambos do Cruzeiro, ficou estabelecido que o atleta retornaria aos treinamentos na Toca da Raposa II com o restante do elenco. Todavia, o técnico Leonardo Jardim não pensa em contar com o atleta.

Dudu, porém, tem mais força na conversa. Afinal, ele tem um longo contrato pela frente, até o fim de 2027, com salários próximos a R$ 2 milhões mensais. Portanto, para o camisa 7, é mais fácil sentar à mesa de negociação.

O Cruzeiro entende que o ideal é uma saída — para qualquer clube — sem custos para a Raposa. Já Dudu quer ser compensado com, pelo menos, uma parte dos valores a receber.

O pedido do jogador é de R$ 30 milhões para encerrar o vínculo amigavelmente. Novas reuniões devem acontecer nos próximos dias. A novela, contudo, aparentemente será mais longa do que parece.

