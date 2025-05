Nottingham perde para o Brentford e vaga à Champions se complica

Para decepção da sua torcida, o Nottingham Forest perdeu grande oportunidade de ficar muito bem na briga por uma vaga para a Liga dos Campeões. Afinal, em pleno City Ground, viu o Brentford vencer por 2 a 0. Decepcionou a torcida que lotou a sua casa nesta quinta-feira, 1/5. Os gols foram de Schade e Wissa, um em cada tempo.

O Nottingham soma três derrotas nos últimos quatro jogos da Premier League. Com isso, para nos 60 pontos. Assim, está em sexto lugar e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Champions (G5) e voltar ao terceiro lugar. O Brentford, com esta importante vitória fora de casa, é o 11º. Porém, com seus 49 pontos, ainda sonha com uma vaga para a Liga Conferência da Europa.

Aliás, a briga pela Liga dos Campeões está insana. O campeão antecipado Liverpool já assegurou uma vaga. Mas há um bolo e seis equipes atrás das quatro vagas que restam: Arsenal (67), Newcastle (62), Manchester City (61), Chelsea (60), Nottingham Forest (60) e Aston Villa (57). Faltam quatro rodadas para o fim da competição.

Brentford melhor no primeiro tempo

Apesar de jogar fora de casa, contra um rival bem melhor colocado na tabela, o Brentford foi o time mais perigoso. O Nottingham teve como lance perigoso um chute de fora da área encaixado sem maiores problemas pelo goleiro Flekken. Já os londrinos quase marcaram em cabeçadas de Nørgaard e Van den Berg.

Com maior posse (52%) e finalizações (5 a 4), chegaram merecidamente ao gol aos 43 minutos, quando Collins fez um lançamento para a área. O lateral-direito ainda estava na bola, mas se enrolou achando que Sels sairia para defender, e Schade aproveitou para dar um toquinho e mandar para a rede. Que falha!

Nottingham pressiona na etapa final

Como não poderia deixar de ser, o Nottingham partiu para o ataque no segundo tempo. Awoniyi entrou para aumentar a força ofensiva, e a pressão foi grande nos primeiros 20 minutos. Porém, sem uma chance efetiva. Na melhor, o artilheiro Chris Wood cabeceou muito mal.

Aos 25, o Brentford, em contra-ataque, ampliou. Um chutão do goleiro Flekken foi na intermediária de ataque. A bola quicou e Milenkovic falhou bisonhamente no tempo, deixando Wissa livre na frente de Sels. Um toquinho e ampliou para 2 a 0. Com a vantagem, o Brentford se fechou ainda mais, sustentando a vitória e frustrando os 30 mil torcedores do time da casa.

Jogos da 34ª rodada da Premier League

Terça-feira (22/4)

Manchester City 2×1 Aston Villa

Quarta-feira (23/4)

Arsenal 2×2 Crystal Palace

Sábado (26/4)

Chelsea 1×0 Everton

Wolverhampton 3×0 Leicester

Newcastle 3×0 Ipswich (jogo do rebaixamento do Ipswich)

Brighton 3×2 West Ham

Southampton 1×2 Fulham

Domingo (27/4)

Bornemouth 1×1 Manchester United

Liverpool 5×1 Tottenham (jogo do título do Líverpool)

Quinta-feira (1/5)

Nottingham Forest 0x2 Brentford

