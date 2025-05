Vasco sai na frente, mas se retrai e sofre empate do Operário na Copa do Brasil

Nuno Moreira faz golaço, mas Vasco fica no 1 a 1 com o Operário - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

No primeiro jogo após a saída do técnico Fábio Carille, o Vasco decepcionou e ampliou o período sem vitórias. Afinal, nesta quinta-feira (1º), a equipe jogou mal e ficou no 1 a 1 com o Operário, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino até saiu na frente com um golaço de Nuno Moreira na etapa inicial, mas recuou demais e sofreu o empate com outro lindo gol – este, marcado por Boschilia.

Primeiro tempo

Com Felipe Loureiro no comando na primeira partida após a saída de Carille, o Vasco fez um péssimo primeiro tempo, apesar de abrir vantagem. O time simplesmente não conseguia trocar passes para frente. Não à toa, o primeiro gol saiu após um erro individual do Operário – Gabriel Feliciano. O lateral perdeu a bola sozinho, e Coutinho tentou lançar Vegetti. O centroavante não conseguiu dominar, com Nuno Moreira corrigindo o erro: mandou de primeira, de fora da área, no ângulo do goleiro Elias, aos 20′, abrindo o marcador.

Aos 30′, polêmica. Allano saiu na cara do gol após passe de Daniel Amorim (ex-Vasco) e disputou com Léo Jardim. O goleiro acertou a bola e depois o meia adversário, com Anderson Daronco (RS) anotando pênalti. Após quatro minutos de revisão, o árbitro retirou a marcação.

Os donos da casa insistiam, mas optavam por chutes de longa distância. Foram oito finalizações contra somente quatro do Vasco. No entanto, a mira não estava em dia: Léo Jardim não efetuou nenhuma defesa.

Segundo tempo

O Vasco seguia sem conseguir trocar passes na etapa final. E, aos 17′, Léo Jardim, enfim, realizou sua primeira intervenção. Daniel Amorim, bem posicionado, ficou de cara para o goleiro e soltou a pancada de esquerda. Jardim, com muito reflexo, mandou para escanteio.

Mas a displicência do Vasco seria “compensada”. Aos 26′, o Operário chegou ao empate em golaço de Boschilia. Ele tabelou com Marcos Paulo e, de fora da área, mandou de esquerda, acertando o cantinho de Léo Jardim. O Cruz-Maltino só voltou a entrar no jogo após a entrada de Alex Teixeira. Fominha, porém, ele perdeu uma grande chance com Loide Augusto – outro que saíra do banco – livre. O angolano, aliás, quase marcou um golaço em jogada individual, mas parou no goleiro Elias, que assegurou o empate em 1 a 1.

Próximos passos

O Operário ainda tem três compromissos – todos pela Série B – antes do jogo da volta, marcado para 20 de maio. Enfrenta, já neste domingo (4), o América-MG, novamente em casa. Depois, encara Cuiabá (dia 11) e Botafogo-SP (17).

Já o Vasco segue sua maratona. Afinal, terá cinco partidas antes de receber o Operário pelo jogo da volta. A equipe do técnico interino Felipe Loureiro pega o Palmeiras no domingo, em Brasília (DF), em partida com mando do Cruz-Maltino. Ainda pega Puerto Cabello (VEN), pela Sul-Americana, na próxima quarta (7), Vitória (10), pelo Brasileirão, e Lanus (ARG), dia 13, pela penúltima rodada da Sula. Ainda dá tempo para, no dia 17, receber o Fortaleza, no retorno a São Januário após seis compromissos seguidos longe de sua casa.

A volta entre Vasco e Operário, no dia 20 de maio, será às 19h (de Brasília). Com o empate na ida, quem vencer, avança. Caso haja nova igualdade, a decisão sairá nos pênaltis.

OPERÁRIO 1 x 1 VASCO

Copa do Brasil – 3ª fase (jogo de ida)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Data e horário: quinta-feira, 1º/05/2025, às 16h (de Brasília)

Público/Renda: 7.248 pagantes/R$ 576.380,00

OPERÁRIO: Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano (Cristiano, 10’/2ºT); Jacy, Juan Zuluaga (Ronald, 28’/2ºT), Boschilia (Ademilson, 43’/2ºT) e Allano (Neto Paraíba, 28’/2ºT); Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo, 10’/2ºT) e Daniel Amorim. Técnico: Bruno Pivetti.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luís, 19’/2ºT); Hugo Moura, Jair (Mateus Carvalho, 19’/2ºT), Rayan (Garré, 42’/2ºT), Coutinho (Alex Teixeira, 28’/2ºT) e Nuno Moreira (Loide Augusto, 19’/2ºT); Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino).

Gols: Nuno Moreira, 20’/1ºT (0-1); Boschilia, 26’/2ºT (1-1);

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões Amarelos: Allano, Joseph (OPE); Lucas Piton, Lucas Freitas (VAS)

Cartões Vermelhos: –

