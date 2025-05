Tottenham arrasa noruegueses e está com os pés na final da Liga Europa

Cabeçada de Brennan Johnson morre no gol do Bodo/Glimt. Este gol do Tottenham saiu logo aos 37 segundos de jogo - (crédito: Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

O Tottenham deu grande passo para alcançar a final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, 1/5, em casa, no Hotspur Stadium, venceu os noruegueses do Bodo/Glimt por 3 a 0. O jogo foi pela ida da semifinal. Com isso, o time londrino vai para a volta, dia 8/5, e pode perder por até um gol para alcançar a final. O Bodo tem de vencer por dois gols para levar à prorrogação. Ou três para alcançar, de forma direta, sua primeira vez na sua história em final de competição europeia. Brennan Johnson, Maddison e Solanke, de pênalti, marcaram para os Spurs. Saltnes descontou.

Apesar da péssima campanha na Premier League (está em 16º lugar, mas ao menos não corre risco de rebaixamento), o Tottenham ao menos alegra a sua torcida na Liga Europa. Com esta vantagem conseguida em casa, vai para a volta com tudo para levar o time à sua quarta final. O Tottenham foi campeão da Liga Europa em 1972 e 1984 e vice em 1974.

Quem vencer esta semifinal enfrentará o vencedor de Manchester United x Athletic Bilbao. A final, aliás, será no dia 21/5, exatamente no estádio do Bilbao, o San Mamés. E tudo indica que será inglesa, já que o United, fora de casa, bateu o time espanhol por 3 a 0 e fará a volta em casa com grande vantagem.

Como foi a vitória do Tottenham

O Tottenham já começou marcando. Aos 37 segundos, o atacante brasileiro Richarlison iniciou uma jogada pela esquerda e foi para a área para, após cruzamento da direita, escorar de cabeça, dando assistência para Brennan Johnson que, também de cabeça, fez o primeiro gol dos Spurs. O Tottenham era bem melhor e ampliou aos 33. O Bodo atacava, mas o time inglês recuperou a bola e esta chegou a Pedro Porro na lateral direita. O espanhol deu um lançamento em profundidade que Maddison dominou na área, tirou o goleiro e mandou para a rede.

No segundo tempo, com o jogo absolutamente controlado, o time inglês ampliou aos 20 minutos. Romero sofreu pênalti, cobrado pelo atacante Solanke. Festa total para os mais de 62 mil presentes no Hotspur Stadium. Contudo,o Bodo descontou no fim, com o capitão Saltnes, aos 38, recebendo na área e chutando uma bola que ainda bateu em Bentancur antes de entrar. Assim, placar final, 3 a 1.

