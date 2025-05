Manchester United é letal, vence o Bilbao na Espanha e fica perto da final da Liga Europa

O Manchester United está com a faca e o queijo na mão para se garantir na final da Liga Europa. Nesta quinta-feira (1), os Red Devils não tomaram conhecimento do Athletic Bilbao e venceram, em pleno San Mamés, por 3 a 0. Casemiro e Bruno Fernandes (2) fizeram os gols dos ingleses. O brasileiro, inclusive, fez grande partida, contribuindo ainda para interceptações e bons passes.

O resultado deixa o United bastante confortável para chegar à decisão. Afinal, pode perder por dois gols de diferença, em Old Trafford, para garantir classificação. Por outro lado, frustra os planos do Athletic Bilbao, que pode ver o sonho escapar de jogar a final da Liga Europa em sua casa. Na outra semifinal, o Tottenham venceu, em Londres, o Bodo/Glimt, por 3 a 1.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (8), em Old Trafford, às 16h (de Brasília). Contudo, pelos respectivos campeonatos nacionais, elas jogam no domingo. Enquanto o United visita o Brentford às 10h, o Athletic faz o clássico basco com a Real Sociedad, às 16h, no Anoeta.

LEIA MAIS: Ex-jogador e ídolo do Manchester United se arriscará como lutador de MMA

Diante de sua fanática torcida no San Mamés, o Athletic foi melhor no início do jogo, apesar do gol anulado de Garnacho logo aos quatro minutos. A equipe basca marcava de forma avançada e dificultava a saída de jogo do rival. Tanto que Berenguer roubou a bola de Ugarte e obrigou Onana à grande defesa.

Bilbao perde chance clara antes de levar os gols do United

A melhor chance dos donos da casa, contudo, ocorreu aos dez minutos. Após cruzamento da esquerda, Iñaki Williams apareceu livre na área e cabeceou para fora, diante de Onana. Em seguida, Lindelof tirou uma bola em cima da linha e evitou o gol do Bilbao.

No entanto, em uma jogada aos 29, o United entrou no jogo e passou a dominar as ações daí em diante. Em grande lance pela direita, Maguire colocou o zagueiro para dançar e cruzou. Ugarte desviou e Casemiro abriu o placar. O gol desestabilizou o time da casa. Não demorou muito para Højlund aparecer livre e ser puxado na pequena área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti e expulsou o zagueiro Vivian. Na cobrança, Bruno Fernandes deslocou o goleiro e fez o segundo.

Com dois gols de vantagem e um homem a mais em campo, o United passou a ser ainda mais soberano na reta final do primeiro tempo. Assim, aos 45, chegou ao terceiro gol. Casemiro rolou para Ugarte, que deixou de calcanhar para Bruno Fernandes anotar um bonito gol. O Bilbao não tinha reação e viu Mazraoui acertar o travessão após rebote em cobrança de escanteio.

Com um a mais, time inglês perde oportunidades

O segundo tempo veio e o Manchester United sentou na vantagem. Aos sete minutos, pediu novo pênalti, desta vez sobre Garnacho, que o árbitro mandou seguir. Não demorou muito para o Bilbao reclamar da arbitragem querendo a expulsão de Maguire.

A primeira grande chance veio com Casemiro, que finalizou bem para defesa do goleiro, que mandou para escanteio. Na cobrança, o volante acertou a trave. Aos poucos, o Bilbao passou levar certo perigo em contragolpes, principalmente com Iñaki Williams. O United, contudo, neutralizava bem na maioria das vezes. O jogo, dessa maneira, passou a ser de trocação, o que, de certa forma, favorecia os donos da casa, que tinham um a menos. Por outro lado, os ingleses desperdiçaram boas chances de sair do País Basco com vantagem ainda maior para o jogo de volta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.