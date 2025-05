Treino do Corinthians: Memphis retorna e vira opção contra o Internacional

Nesta quinta-feira (01), o elenco do Corinthians, agora sob o comando de Dorival Jr., voltou aos gramados após vencer o Novorizontino pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil por 1 a 0. A delegação passou a noite na estrada, chegou a São Paulo pela manhã e realizou uma atividade leve em campo.

A principal novidade no CT foi a presença de Memphis Depay, que retomou os treinamentos. Recuperado das dores no pé e na perna direitas, sofridas no jogo contra o Flamengo, no último domingo, o holandês trabalhou com bola e participou de toda a atividade ao lado dos reservas. Com isso, a tendência é que ele seja relacionado para o jogo contra o Internacional, neste sábado (3), em Itaquera, pela sétima rodada do Brasileirão.

VEJA: Gustavo Henrique passará por cirurgia e vira desfalque no Corinthians

Dorival Jr. definirá a equipe titular nesta sexta. Assim, será a primeira vez que o treinador comandará o Corinthians diante da Fiel em casa desde sua chegada e apresentação ao clube nesta semana. Os titulares ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava, onde realizaram exercícios regenerativos. Contudo, ao final da atividade, Dorival liberou o elenco e a comissão técnica para aproveitarem o restante do dia com suas famílias.

A notícia negativa ficou por conta de Gustavo Henrique, que precisará passar por cirurgia e desfalcará o time por um mês. No Brasileirão, o Timão ocupa a 12ª colocação da Série A com sete pontos, dois a menos que o Internacional, que aparece na sexta posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.