Ilustre torcedor do Vasco vira alvo de reclamações de fãs da Lady Gaga

O show que Lady Gaga fará no Rio de Janeiro causa grande mobilização entre seus fãs brasileiros e até mesmo um ilustre torcedor do Vasco. Caíque, conhecido por carregar a mensagem “Fé” em um papelão, também marcou presença na frente do Copacabana Palace, onde a artista está hospedada. Para recepcioná-la, ele levou um cartaz com os dizeres “Welcome Lady Gaga” (Bem-vinda, Lady Gaga). Contudo, tal atitude causou a irritação dos admiradores da cantora e provocou uma confusão.

Os fãs de Lady Gaga reclamaram que a mensagem que o torcedor do Vasco levou para a frente do hotel prejudicava a visibilidade. Posteriormente, a resposta de Caíque foi que ele não sairia do Copacabana Palace. Na sequência, a situação foi apaziguada.

Lady Gaga chegou à “Cidade Maravilhosa” na última terça-feira (29/04) e fará sua apresentação, de forma gratuita, no próximo sábado (03/05). A artista realiza os últimos detalhes do seu show e, enquanto isso, milhares de fãs do país vêm para solo carioca. A expectativa da Prefeitura do Rio de Janeiro é que a performance da cantora reúna um público superior a um milhão de pessoas na Praia de Copacabana.

Vasco progride em processo de reforma da Colina Histórica

O Vasco deu o primeiro passo para viabilizar a reforma de São Januário ao avançar nas tratativas com o Banco Genial, na última sexta-feira (25), para a criação de um fundo imobiliário. O objetivo central é garantir fluxo de caixa consistente e maior controle sobre a execução do projeto. A iniciativa também visa atrair novas fontes de receita, já que os repasses das incorporadoras costumam ocorrer em parcelas longas.

Além disso, os recursos obtidos com a Prefeitura pela venda do potencial construtivo sairão apenas conforme o avanço das obras. Por isso, o clube considera essencial ter um fundo estruturado, com fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para assegurar transparência e governança.

