Paulo Henrique cita gramado, mas revela falta de ‘concentração’ no Vasco

Após o empate do Vasco por 1 a 1 com o Operário, nesta quinta-feira (1º), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o lateral-direito Paulo Henrique explicou os motivos pela má atuação cruz-maltina. O jogador revelou falta de “concentração” por parte da equipe, mas revelou que considerou o empate um bom resultado.

“Acho que (Faltou) um pouquinho mais de concentração. Acabamos pecando em algumas coisas, é claro que não é desculpa, mas o gramado dificultou também as nossas transições, nosso jogo ali. Mas a equipe sobre se portar bem boa parte do jogo, nos desligamos em determinados momentos, acabamos sofrendo o gol em um momento como esse, mas não tem nada para lamentar, levamos um bom resultado, agora com a oportunidade de fazer um grande jogo no jogo da volta em casa e se Deus quiser sair com a classificação”, afirmou.

Posteriormente, Paulo Henrique falou sobre a falta de vitórias do Vasco. Já são cinco jogos seguidos sem triunfos, o que incomoda o jogador.

“Sabemos da importância de estar sempre vencendo com essa camisa. Trabalhamos bastante para que os resultados venham, infelizmente não estão vindo, mas a equipe tem se dedicado bastante. Agora temos esse momento de mudança também com a saída do (Fábio) Carille. Então temos que nos adaptar o mais rápido possível com o que o Felipe (interino) vem passando para nós. Seja quem vier o próximo treinador, Fernando Diniz ou não sei quem mais estão falando na mídia, a gente não sabe de nada, mas temos que nos adaptar rápido para que os resultados venham com essa camisa, que a gente sabe tem que estar sempre ganhando”, encerrou.

