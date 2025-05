Chelsea goleia fora de casa e está a um passo da final da Conference League

O Chelsea está muito perto de mais uma final continental em sua história. Afinal, nesta quinta-feira (1), a equipe inglesa viajou até a Suécia e goleou o Djurgarden por 4 a 1, no jogo de ida da semifinal da Conference League. Os Blues dominaram do início ao fim e marcaram com Sancho, Madueke e Jackson (2).

Com o resultado, o Chelsea pode perder por dois gols de diferença, em Stamford Bridge, na próxima quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), que avança à decisão. Na outra semifinal, o Betis venceu a Fiorentina por 2 a 1, no Benito Villamarín.

O domínio do Chelsea pôde ser visto já nos primeiros 45 minutos. Logo aos 13, Sancho, em chute que desviou no meio do caminho, abriu o placar. No fim da etapa, Madueke recebeu livre pela direita e finalizou bem para dobrar o marcador.

No intervalo, o técnico Enzo Maresca promoveu quatro alterações. E uma mudança fez toda a diferença para o Chelsea. Afinal, Jackson entrou e, aos 14, fez o terceiro ao aproveitar falhas do zagueiro Danielson e do goleiro Rinne.

Cinco minutos depois, Jackson fez mais um ao tirar o zagueiro do lance e bater com precisão. O Djurgarden diminuiu com gol de cabeça de Alemeyahu, porém não conseguiu evitar a goleada dentro de casa.

Na outra semifinal, o Betis saiu na frente da Fiorentina ao vencer, na Espanha, por 2 a 1. Ezzalzouli e o brasileiro Antony fizeram os gols da equipe de Sevilha. Ranieri descontou para a Viola.

