Felipe confirma que Capasso não consta nos planos do Vasco

O interino do Vasco, Felipe Loureiro, ganhou sua primeira oportunidade no comando da equipe desde o fim da temporada 2024. E, após o empate em 1 a 1 com o Operário, ele falou sobre a situação física dos jogadores, relembrando do apertado calendário do time nestes meses. Além disso, confirmou que o zagueiro Capasso, de fato, não faz parte do elenco do Vasco.

“O calendário prejudica bastante. A gente vai se reunir com os médicos, preparadores físicos, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer duas, três substituições porque os jogadores pediram para sair, casos do Nuno, o Piton, que não jogou a última partida. O Vasco tem um elenco muito qualificado, a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade vai aparecer e o jogador tem que aproveitar da melhor melhor possível. Esperamos estar bem mais descansados, um pouco mais organizados para que, diante do Palmeiras, consigamos a vitória”, afirmou, citando o próximo compromisso do Vasco, domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão.

Capasso fora do Vasco?

Subindo um pouco a voz, o interino revelou a situação de Capasso no Vasco. De maneira contundente, Felipe revelou que o zagueiro argentino não está nos planos da comissão técnica mesmo após a saída de Fábio Carille, que não o utilizou na temporada por opção. Ele confirmou que o defensor recebeu propostas, mas não quis sair.

“A real situação é que são escolhas: o Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve oportunidade para sair, são escolhas. Se você (repórter) gosta do Capasso, não tem problema nenhum, mas não faz parte do elenco do Vasco. Se tiver que botar um jogador da base, vou botar, mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol que a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. São escolhas. Ele não quis sair. O Capasso recebeu três, quatro propostas, mas não quis sair. Direito dele. Falar é muito fácil, fazer futebol é difícil”, revelou.

