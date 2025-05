Gabriel Brazão evita a derrota do Santos, em casa, pela Copa do Brasil

Rollheiser leva o Santos ao ataque no duelo desta 5ª feira contra o CRB, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

No jogo que marcou a estreia do treinador Cleber Xavier, o Santos recebeu o CRB nesta quinta-feira, 1/5, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E o que a torcida viu não foi bom. O time, na Vila Belmiro, não impôs seu jogo. Teve chances, é verdade. Até saiu na frente, gol de Rollheiser no fim do primeiro tempo. Mas os alagoanos foram melhores no segundo tempo. Empataram na etapa final, com Bruno Herculano. Porém, o goleiro santista Gabriel Brazão evitou o pior. Afinal, fez pelo quatro grandes defesas e ainda defendeu um pênalti nos acréscimos. No fim, 1 a 1.

Brazão e Rollheiser foram poupados da vaia pela torcida neste jogo que o Santos mandou muito mal. O jogo da volta será no dia 22/5, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Novo empate, pênaltis. Mas quem vencer avança às oitavas de final.

Santos pressiona e sai na frente no primeiro tempo

O primeiro tempo teve o CRB com maior posse (55%). Entretanto, o Santos finalizou mais (9 a 3). Contudo, suas melhores oportunidades pararam nas boas defesas do goleiro Matheus Albino. As principais: chutes de fora da área de Guilherme e de Verón e uma finalização à queima-roupa de Zé Ivaldo. O CRB tinha a bola, mas com pouca efetividade ofensiva, trocando mais passes no meio de campo.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Santos viveu seus melhores momentos. E, na pressão, chegou ao gol aos 45 minutos. Guilherme cobrou escanteio pela direita, Schmidt escorou e Rollheiser concluiu para o gol. Matheus Albino chegou a defender, mas a bola aparentemente já tinha entrado. O juiz deu o gol e o VAR confirmou. O Santos saiu para o intervalo em vantagem.

Melhor em campo, CRB consegue o empate

No segundo tempo, o Santos voltou mal. A entrada de David Washington na vaga de Guilherme fez o time perder força ofensiva.Assim, o CRB foi ganhando confiança. Quase marcou em falta cobrada por Gegê (Brazão salvou) e, aos 12, chegou ao empate numa falha tenebrosa do zagueiro Gil. Ele foi recuar uma bola na área. mas deu nos pés de Bruno Herculano, que bateu de fora da área, sem chances para Brazão. 1 a 1.

Brazão evita a derrota

Quem pensava que o Santos iria se impor, muito pelo contrário: durante dez minutos, o CRB massacrou. Aos 17, quase saiu a virada — Gegê chutou de fora da área e Brazão se esticou para espalmar a bola, que ainda foi na trave. Pouco depois, aos 22, David da Hora obrigou Brazão a fazer grande defesa. Aos 23, Bruno Herculano não marcou por causa de Brazão, que abafou na hora em que o atacante faria o gol. Na sobra, Gegê chutou para nova defesa de Brazão, que estava demais.

O Santos, mesmo com todas as alterações, nada fazia. Nos acréscimo, Gil tentou tirar a bola da área. Mas não viu a chegada de Mikael, acertando o jogador do CRB. O VAR chamou o árbitro e ele marcou o pênalti. David da Hora cobrou e Brazão defendeu. Era o dia dele. Mas os alagoanos ainda tiveram uma chance. Leo Godoy parou o lance na falta e foi expulso. Não teve mais tempo para nada.

SANTOS 1X1 CRB

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 1/5/2025

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 10.359

Renda: R$ 556.000,07

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy, 19’/2ºT), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca (Rincón, 24’/2ºT), João Schmidt e Rollheiser (Luca Meireles, 40’/2ºT); Gabriel Veron (Matheus Xavier, 24’/2ºT), Tiquinho Soares e Guilherme (David Washington, Intervalo). Técnico: Cléber Xavier

CRB: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho (Fernando Henrique, 41’/2ºT), Gegê (Kallyel, 41’/2ºT) e Thiaguinho (Vinícius, 19’/2ºT); Breno Herculano (Mikael, 29’/2ºT) e Douglas Baggio (David da Hora, 19’/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca

Gols: Rollheiser, 46’/1ºT (1-0); Breno Herculano, 12’/2ºT (1-1)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Leo Godoy (SAN); Segovia, Bruno Herculano (CRB)

Cartão Vermelho: Leo Godoy, (SAN 55’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.