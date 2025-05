CBF recua e opta por aguardar Ancelotti até Real não ter mais chances de título espanhol

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid - (crédito: Foto: Denis Doyle / Getty Images)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) recuou na decisão de encerrar negociação com Carlo Ancelotti e optou por aguardar um pouco mais pelo atual técnico do Real Madrid. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, confia na vontade demonstrada pelo italiano em comandar a Seleção e aceitou estender o prazo pelo aceite. As informações são dos jornalistas Pedro Ivo Almeida e Victoria Leite, da ESPN,

O mandatário da Confederação aguardará até quando o clube merengue não tiver mais chance de conquistar o título do Campeonato Espanhol. O Barcelona, aliás, liderada com quatro pontos de frente a cinco rodadas do encerramento da competição.

Enquanto isso, os nomes dos portugueses Jorge Jesus, do Al-Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras, seguem em discussão nos bastidores da entidade.

As conversas entre CBF e Ancelotti passaram a ser diretas, o que mostra um avanço em relação às tratativas recentes que ainda demandavam intermediários em Madri. Ao reforçar para o treinador que deseja tê-lo à frente da Canarinho, a CBF irá esperar uma definição sobre a situação do Real Madrid em LaLiga.

No domingo (11/5), aliás, acontecerá o duelo entre Real Madrid e Barcelona, com status de “final”. Mas, para isso, os merengues precisarão se manter vivos para El Clásico. O próximo adversário antes do badalado embate será o Celta de Vigo.

Ainda segundo a ESPN, interlocutores de Ancelotti e Real Madrid acreditam em um entendimento sem brigas para um desligamento do treinador, que tem vínculo até julho de 2026.

Ednaldo, por sua vez, não abre mão de que o novo comandante já realize a convocação da Seleção em 26 de maio para os próximos compromissos diante de Equador e Paraguai em junho, pelas Eliminatórias.

