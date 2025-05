Ferroviária x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Ferroviária e Coritiba abrem a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na noite desta sexta-feira (02), às 21h35, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo coloca frente a frente as duas melhores defesas do torneio, com dois gols sofridos.

O Coxa chega de vitória dentro de casa, contra o Operário, e está na quarta colocação, com dez pontos, dentro da zona de acesso. Já a Locomotiva tenta se recuperar, após perder para o Cuiabá na última rodada. A Ferrinha ocupa a 12ª colocação, com seis pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV, em TV aberta, da ESPN 4, na TV fechada, no canal Desimpedidos, no YouTube, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega a Ferroviária

A Locomotiva ainda não conseguiu emplacar uma sequência de resultados positivos no torneio. Depois de vencer a primeira na Série B, contra o Atlético Goianiense, a Ferroviária empatou com o Volta Redonda e perdeu para o Cuiabá. Para o duelo dentro de casa, Vínicius Bergantin deve ter como opção o atacante Vitor Bueno, que retorna de lesão.

Como chega o Coritiba

O Verdão tenta manter o momento dentro do torneio. Após se reencontrar com a vitória contra o Fantasma, o Coxa tenta voltar a vencer fora de casa. Para o duelo, Mozart ainda não conta com Pedro Morisco, Nicolas Careca, Everaldo e Dellatorre. Com isso, a escalação alviverde deve ser a mesma que derrotou o Operário na última rodada.

FERROVIÁRIA X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 6ª rodada

Data e horário: sexta-feira, 02/05/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Eric Melo; Albano (Ricardinho), Alencar, Netinho e Thiago Lopes; Juninho e Carlão. Técnico: Vínicius Bergantin.

CORITIBA: Pedro Rangel; Alex Silva, Zeca, Aquino e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Wallisson; Josué, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Auxiliares:Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

