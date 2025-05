Diretor do Flamengo, sobre Jorginho: ‘Espero que chegue para o Mundial’

Como já informado, o Flamengo está perto de contratar o volante Jorginho, do Arsenal. No entanto, o jogador só chegará após o encerramento da Champions League, que será no dia 31 de maio. Diante disso, o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, afirmou que espera o atleta para o Mundial de Clubes caso se acerte com o ítalo-brasileiro.

“Se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que a tempo do Mundial”, disse José Boto em entrevista ao canal “Flazoeiro”.

Jorginho tem contrato com Arsenal até o dia 30 de junho, mas o clube inglês pode encerrar o vínculo antes para que o volante se apresente para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo, afinal, estreará no torneio no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia.

Além disso, o Flamengo ainda aguarda a resposta de Jorginho. Contudo, pela declaração de Boto, o clube já dá a contratação como certa nos bastidores por alinhar os valores com staff do atleta. Assim, o Fla espera que o volante se apresente no início de junho.

Jorginho ainda se recupera de lesão na costela, sofrida no dia 12 de abril, e não entrou em campo pelo Arsenal na semifinal da Champions League. O problema, aliás, não preocupa o Flamengo, que acompanha a evolução do jogador e teve indicação de que isso não atrapalhará a negociação.

