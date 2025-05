Em protesto, torcedores do Santos tentam invadir sala de imprensa

Após o Santos ficar apenas no empate com o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, grupo de torcedores da Torcida Jovem, principal uniformizada do clube, tentou invadir a sala de imprensa da Vila Belmiro. O resultado, aliás, só não foi pior porque Gabriel Brazão defendeu pênalti nos minutos finais e evitou a derrota.

Depois do protesto nas arquibancadas, os torcedores se deslocaram para a parte inferior do estádio, próximo à área destinada à imprensa e à entrada do vestiário. Nesse local, um grupo tentou quebrar o vidro do setor de jornalistas, chutando a grade e gritando palavras de ordem.

O elenco santista e o presidente Marcelo Teixaira foram os alvos dos torcedores. “Ei, Teixeira, vai tomar no **” e “Ôôô, ou joga por amor ou joga por terror”, foram alguns dos cantos entoados.

Com o empate desta noite, o Santos chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias. Dos últimos cinco jogos, aliás, venceu apenas um. No Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos e, pela Copa do Brasil, decidirá a vaga sem vantagem fora de casa.

