Porto x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem chances de classificar para a Liga dos Campeões, o Porto luta para garantir vaga na Liga Europa. Contudo, os Dragões terão que superar um momento ruim na temporada e tentam se reabilitar diante do Moreirense, nesta sexta-feira (2), às 16h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 32ª rodada do Campeonato Português.

Na história do confronto, o Porto leva ampla vantagem sobre o Moreirense. Ao todo, as equipes se enfrentaram 33 vezes, com 24 vitórias dos portistas, três derrotas e seis empates. Já no Estádio do Dragão, venceu todos os 15 jogos. Portanto, são os favoritos para o confronto contra a equipe de Moreira de Cónegos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming por aplicativo).

Como chega o Porto

O Porto tenta se reabilitar após as recentes derrotas para o Benfica e Braga, além do revés para o Estrela Amadora na última rodada. Apesar do mau momento, os portistas apostam no bom desempenho como mandante no Campeonato Português: 15 jogos, 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Como chega o Moreirense

Em 10º lugar com 36 pontos, o Moreirense busca se consolidar no meio da tabela. Sem riscos de rebaixamento e sem chances de classificação para competições europeias, o time de Moreira de Cónegos não tem muito pelo o que brigar na reta final do Campeonato Português. Porém, pode complicar o Porto, já que pontuou em três dos últimos cinco jogos.

Porto x Moreirense

Campeonato Português – 32ª rodada

Data e horário: 02/05/2025, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Porto: Cláudio Ramos; Zé Pedro, Nehuen Perez e Marcano; João Mário, Fábio Vieira, Eustáquio e Francisco Moura; Rodrigo Mora, Pepê e Samu. Técnico: Martín Anselmi

Moreirense: Caio; Batista, Marcelo, Maracás e Frimpong; Ivo Rodrigues e Sidnei Tavares; Teguia, Alan e Jorquera; Yan Maranhão. Técnico: César Peixoto

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

VAR: Luís Ferreira