Cleber Xavier analisa estreia no Santos: ‘Série de erros’

Após empate em 1 a 1 com o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (1), o técnico Cleber Xavier analisou sua estreia no comando do Santos. O treinador lamentou o resultado e citou “série de erros” que o time cometeu no duelo.

“Gostaria que fosse uma estreia melhor, queria uma vitória. O resultado poderia ser diferente. A defesa do Brazão nos dá uma igualdade para pensar na próxima fase em Alagoas. Não estou feliz, é claro, queria uma vitória. Avaliando o jogo, não conseguimos chegar com mais qualidade no último terço. A bola queimou muito, erramos passe, bolas longas. Foi uma série de erros. O gol no final nos deu tranquilidade. Logo cedo, quando estávamos começando a fazer algumas trocas, tomamos o gol de empate. E fica um jogo muito aleatório no final”, disse.

Protesto dos torcedores e tentativa de invasão

O clima ficou tenso com alguns torcedores da Torcida Jovem, principal uniformizada do clube, que tentou invadir a sala de imprensa da Vila Belmiro após a partida. O grupo se deslocou para a parte inferior do estádio, próximo à área destinada à imprensa e à entrada do vestiário. Cleber Xavier, então, comentou sobre a situação e analisou alguns pontos de mudança necessesários no Santos.

“O ambiente já estava assim. Teve a invasão. Sabíamos que se o resultado não viesse a pressão seguiria. Tentamos trabalhar a questão mental dos atletas. Precisamos trabalhar, melhorar números. De novo vamos para um jogo com um dia de trabalho, mas para outra semana teremos uma situação melhor com seis ou sete dias de trabalho. Vamos ter mais opções também. A marcação está melhorando, mas precisa de continuidade. Não é no estalar de dedos”, analisou.

“Não tenho ainda como identificar tudo. Ainda saberemos como vamos resolver e trabalhar no dia a dia, tem uma série de detalhes que vamos poder mudar um pouco essa estrutura que o clube vive. Não tenho como responder ainda. É muito rápido, cada passo que a gente dá, é um detalhe ou outro. Antes do jogo contra o Ceará, vamos identificar e colocar conceitos nossos. Que são diferentes do técnico anterior diferentes do nosso”, finalizou.

Agenda

Pelo jogo de volta do torneio, o Santos visita o CRB no dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Mas antes disso, encara três desafios pelo Brasileirão, onde vive situação complicada na zona de rebaixamento: Grêmio, Ceará e Corinthians.

