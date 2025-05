Corinthians supera ferrolho do Grêmio e entra no G4 do Brasileirão Feminino

Brabas do Timão e Gurias Gremistas mediram forças nesta quinta-feira, no Parque São Jorge - (crédito: Foto: Caroline Motta / Corinthans)

Com gols no segundo tempo, o Corinthians derrotou o Grêmio por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (1º), no Parque São Jorge, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Jaqueline Oliveira e Gabi Zanotti saíram do banco para assegurar a vitória da equipe paulista, que chega ao quarto jogo de invencibilidade na competição.

O triunfo – o quarto da equipe no Brasileirão – coloca as Brabas do Timão no G4, justamente na quarta posição, agora com 15 pontos. As Gurias Tricolores, por outro lado, chegam aos quarto jogo sem vencer e aparece em 12º na tabela, com três derrotas.

Os times voltam a campo pela nona rodada já no próximo domingo (4). Enquanto o Grêmio busca a reabilitação em seus domínios, no Estádio Airton Ferreira da Silva, contra o Juventude, às 18h, o Corinthians recebe o Bahia, às 18h30, no Parque São Jorge.

O jogo

As Brabas foram superiores desde o começo e quase anotaram um gol olímpico em cobrança de escanteio de Duda Sampaio e em arremates de fora da área. A situação das Gurias piorou com a expulsão de Raíssa Bahia. A lateral-esquerda precisou de atendimento médico após sofrer uma bolada e retornou para o campo sem autorização da árbitra. Ao manter a reclamação, recebeu o segundo cartão amarelo e, assim, deixou sua equipe em desvantagem numérica.

No retorno do intervalo, o Grêmio melhorou e passou a ser mais frequente no campo ofensivo. Entretanto, pouco incomodou a goleira Nicole. O Corinthians conseguiu se ajustar e voltou a comandar as ações. Os gols, porém só saíram após substituições. Jaqueline Oliveira e Gabi Zanotti entraram bem e foram decisivas ao anotarem os gols do triunfo alvinegro por 2 a 0.

