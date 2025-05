Com gol de joia, Flamengo vence Botafogo-PB e abre vantagem na Copa do Brasil

Joshua garante vitória do Flamengo sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como esperado, o Flamengo foi dominante, mas teve dificuldades para superar o ferrolho do Botafogo-PB. Nesta quinta-feira (1), o Rubro-Negro venceu o Belo por apenas 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em seu primeiro jogo pelo profissional, Joshua, de 17 anos, marcou o único gol da partida, em São Luís, no Maranhão. O time rubro-negro finalizou mais de 20 vezes, enquanto o Belo se defendeu até onde conseguiu.

Com o resultado, o Flamengo tem a vantagem de qualquer empate no jogo de volta. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Agora, os times voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Quem avançar estará nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Monólogo e chances perdidas

Como já esperado, foi o Flamengo quem buscou as iniciativas de ataque, enquanto o Botafogo-PB somente se defendeu. Apesar do amplo domínio com posse de bola, a equipe rubro-negra teve que ter paciência para furar o ferrolho do Belo. Luiz Araújo e Michael perderam duas grandes chances cada que podem fazer falta na frente. Além deles, Bruno Henrique conseguiu uma cabeçada, mas o goleiro adversário defendeu. Do outro lado, o time de Antônio Carlos Zago saiu em alguns contra-ataques, porém faltou inspiração. E quando perdia a bola no ataque, o Rubro-Negro conseguia assustar com os jogadores de lado.

Faltou capricho

A tônica do início do segundo tempo seguiu da mesma maneira: o Flamengo no ataque e o Botafogo-PB se defendendo. Aos sete minutos, Evertton Araújo finalizou no cantinho e Erick, em cima da linha, salvou. Logo depois, Juninho e Bruno Henrique voltaram a empilhar chances desperdiçadas. O camisa 23 furou duas bolas dentro da área. A segunda foi inacreditável. O camisa 27, aliás, pegou rebote de Michael, porém foi bloqueado pelo camisa 1 do Belo.

A base resolve…

Com mais de 20 finalizações no alvo, uma bola teve que balançar a rede. E ficou a cargo de Joshua, em primeiro jogo pelo profissional. Ayrton Lucas cruzou com perfeição para Juninho. O centroavante cabeceia, o goleiro Michael fez uma defesaça, mas o rebote caiu no pé de Joshua. O garoto só teve o trabalho de colocar para dentro do gol vazio com apenas seis minutos em campo. O jogador, aliás, tem apenas 17 anos e foi comemorar junto a Filipe Luís.

BOTAFOGO-PB 0x1 FLAMENGO

Terceira fase da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data-Hora: 1/5/2025

Local: Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão

Público/Renda: 35.381 presentes / R$ 4.620.806,75

Gols: Joshua, 39’/2°T (0-1)

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro, Erick, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe (Igor Maduro, 33’/2°T), Gabriel Honório (Denilson, 17’/2°T); Guilherme Santos (Camilo, 27’/2°T), Rodrigo Alves (Rafinha, 33’/2°T) e Henrique Dourado (Silvinho, 18’/2°T). Técnico: Antônio Carlos Zago.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, João Victor, Danilo, Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo (Gerson, 26’/2°T), Luiz Araújo (Matheus Gonçalves, 26’/2°T); Gonzalo Plata (Joshua, 33’/2°t), Michael (Juninho, 13’/2°T) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha, 27’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Marcelo Augusto (BPB), Allan (FLA)

