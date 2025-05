Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, negocia com o Palmeiras

O goleiro Gabriel Grando, do Grêmio, está na mira do Palmeiras, que busca reforçar o elenco para a disputa do Mundial de Clubes. Atualmente como reserva no Tricolor Gaúcho, o atleta tem sido alvo de conversas entre os dois clubes, que mantêm uma boa relação. As tratativas ocorrem há algumas semanas, com uma proposta sendo estruturada pelo clube paulista.

O interesse do Alviverde está vinculado à necessidade de reestruturação da posição a partir do segundo semestre. Com a provável saída de Marcelo Lomba ao fim do contrato em dezembro, Grando seria preparado para assumir como reserva de Weverton inicialmente. Segundo informações do portal “Zero Hora”, a ideia é contar com ele já no Mundial, que acontece entre junho e julho.

No Grêmio, Grando tem tido poucas oportunidades em 2024, somando apenas sete partidas no ano. Chegou a ser emprestado ao Cruzeiro, mas não chegou a atuar. A possibilidade de mais visibilidade no Palmeiras, então, é vista como atrativa.

Além do time paulista, um clube italiano também demonstrou interesse no atleta, embora as negociações estejam em segundo plano neste momento. O nome da equipe europeia é mantido em sigilo. O contrato de Grando com o Grêmio vai até dezembro de 2026, e não há, por ora, movimentação para renovação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.