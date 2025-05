Joshua celebra gol em estreia pelo profissional do Flamengo: ‘Inexplicável’

Joshua, de apenas 17 anos, jamais vai esquecer o dia 1° de maio de 2025. Afinal, nesta quinta-feira (01), o garoto do Ninho estreou no time profissional e garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na Copa do Brasil. Após o duelo, o meia atacante fez um agradecimento ao técnico Filipe Luís e não escondeu a emoção com o tento.

“É um carinho muito grande que eu tenho por ele (Filipe Luís), porque foi o meu treinador no sub-17. Ele me conhece muito bem. Então, me deu essa oportunidade e eu fui feliz. Aproveitei muito bem”, disse Joshua, em entrevista ao ‘Amazon Prime’, ainda no gramado do Castelão. O garoto era o camisa 10 do time de Filipe Luís na conquista da Copa Rio Sub-17, no ano passado.

Joshua, afinal, não escondeu a emoção com o primeiro gol no time profissional. O garoto entrou na reta final do jogo e balançou as redes aos 39 minutos do segundo tempo.

“Eu só tenho que glorificar e exaltar o nome do meu Deus por tudo. Por Ele ter me abençoado, por Ele ter me dado essa oportunidade. Agradecer ao Filipe (Luís), a todos os meus companheiros de base, que eu joguei junto, que me ajudaram a chegar até aqui. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer ao meu pai, minha mãe e as minhas irmãs que estão assistindo de casa. Muito feliz, momento único na minha vida. É inexplicável! Só agradecer a Deus”, comemorou Joshua.

Agora, o cria do Ninho espera novas chances no domingo (04), quando o Flamengo encara o Cruzeiro, pela sétima rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.