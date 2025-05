Capasso ‘responde’ Felipe Maestro com post nas redes

O interino do Vasco, Felipe Loureiro, não poupou palavras ao comentar sobre a situaçao de Manuel Capasso nesta quinta-feira (1), após empate em 1 a 1 com o Operário pela Copa do Brasil. Subindo um pouco a voz, o técnico revelou que o zagueiro argentino não está nos planos da comissão técnica mesmo após a saída de Fábio Carille.

Porém, apenas alguns minutos depois da declaração, o atleta usou as redes sociais para publicar uma imagem segurando uma taça conquistada durante sua passagem pelo Olimpia-PAR. O post, então, rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Declaração de Felipe sobre Manuel Capasso

“A real situação é que são escolhas: o Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve oportunidade para sair, são escolhas. Se você (repórter) gosta do Capasso, não tem problema nenhum, mas não faz parte do elenco do Vasco. Se tiver que botar um jogador da base, vou botar, mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol que a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. São escolhas. Ele não quis sair. O Capasso recebeu três, quatro propostas, mas não quis sair. Direito dele. Se você gosta dele, eu não gosto. Falar é muito fácil, fazer futebol é difícil”, revelou.

Emprestado ao Olimpia em 2023, o zagueiro conquistou o título do Campeonato Paraguaio durante sua passagem pelo clube. Capasso retornou ao Vasco no início desta temporada, mas segue treinando à parte do grupo principal. Desde que chegou ao time carioca, o defensor atuou em apenas 16 partidas.

