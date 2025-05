Filipe Luís elogia Joshua, joia do Flamengo: ‘?? como se tivéssemos contratado um jogador’

Em jogo com mais de 24 chances, o Flamengo só conseguiu vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 com gol de Joshua, de apenas 17 anos. O garoto da base foi acionado aos 33 minutos e seis minutos depois garantiu a vitíria pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Maranhão, nesta quinta-feira. Após o jogo, o técnico Filipe Luís elogiou o jovem atleta, com quem trabalhou no sub-17.

“Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial”, destacou Filipe antes de complementar.

“Eu sei o talento que ele tem, é um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. Tem um talento que tem muita força. Frieza na área. É um cara que decide muito bem, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e é um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, e os jogadores adoram ele. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento, ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito, muito especial para mim”, destacou.

Chances desperdiçadas

O treinador também fez uma análise sobre as oportunidades criadas. Ele lamentou que “o brilho na frente do goleiro estava apagado”. Porém, ressaltou que o ataque vai continuar trabalhando.

“Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou colocar a bola na rede. Hoje foi um daqueles dias em que o brilho na frente do goleiro estava apagado, mas é continuar trabalhando e insistindo para evoluir neste aspecto. Os jogadores se cobram muito e ficam doloridos quando perdem oportunidades de fazer o que é mais bonito no futebol. Quando eles não fazem gols, eu sei que ficam sentidos. Todos do ataque tiveram chances e, no final, só quem fez foi o menino da base. O campo é sem condições, mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é minha equipe. Agora é pensar para a frente”, analisou Filipe Luís.

Com o resultado, o Flamengo tem a vantagem de qualquer empate no jogo de volta. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Agora, os times voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Quem avançar estará nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mais de Filipe Luís

Pontos positivos: “Estreia como titular do João, não sentiu o jogo. Minutos para jogadores que não vinham jogando. Atuação sólida, com esse gramado criaram relação. Faltou atacar mais espaço, era onde a gente podia criar perigo, contra um time muito fechado. Os espaços que deixavam eram mais pela lateral, tivemos boas combinações e controle das transições. A fase defensiva foi muito sólida”.

O jogo do Botafogo-PB: “Na análise que fiz do Botafogo da Paraíba imaginei um jogo difícil pelo gramado, mas reconhecendo nossa superioridade técnica. Por mais que tenha um time qualificado, com ideias claras e bem treinado, principalmente na fase defensiva, me demonstrava que teríamos dificuldade de entrar por dentro. Claro que, com o campo, a circulação de bola fica mais lenta. Mas não posso deixar de dizer que na análise que fiz, senti que éramos bem superiores. Não sei o nível da Série C, mas uma equipe tão bem trabalhada na parte defensiva pode, sim, jogar pelo acesso”.

Torcida no Maranhão: “Uma festa linda, linda, linda, da torcida aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística, que foi um desastre. Chegamos tarde, depois da falta de organização com essa parte dos torcedores. Nos levou quase uma hora para a gente chegar no nosso quarto, então isso foi um quesito que nós temos que melhorar, nós não podemos deixar isso acontecer”.

