Kaio Jorge faz dois, e Cruzeiro vence Vila Nova pela Copa do Brasil

Kaio Jorge fez dois gols na vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova, pela Copa do Brasil - (crédito: - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro largou na frente por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois gols de Kaio Jorge, a Raposa venceu Vila Nova por 2 a 0, nesta quinta-feira (1), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase. Portanto, a equipe celeste carrega uma importante vantagem para a partida de volta, dia 22, e pode até empatar para avançar de fase.

Agora o Cruzeiro muda o foco para o Brasileirão. A Raposa volta a campo no domingo (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Mineirão, pela 7ª rodada, em confronto direto na parte de cima da tabela. O jogo marca o reencontro de Gabigol com o clube carioca, onde jogou entre 2019 e 2024.

Kaio Jorge resolve no primeiro tempo

O Cruzeiro mandou no primeiro tempo. A Raposa controlou as ações, sufocou o Vila Nova e empilhou chances. Contudo, o primeiro gol demorou a sair. Gabigol chegou perto aos 23 minutos, mas acertou a trave. Pouco depois, aos 29, William tentou de fora da área, mas o goleiro Halls fez grande defesa.

Quando o jogo começou a ficar perigoso para o Cruzeiro, no entanto, a estrela de Kaio Jorge começou a brilhar. Em bela jogada individual, o camisa 19 arrancou pelo meio e bateu na saída de Halls para abrir o placar, aos 33 minutos. Apenas três minutos depois, o atacante recebeu passe de Gabigol, deixou Bernardo Schappo no chão e bateu no contrapé do goleiro: 2 a 0.

Já na etapa final, o ritmo caiu. Com o controle das ações e a vantagem no placar, o Cruzeiro começou a preservar os titulares e perdeu força. Marquinhos criou a melhor oportunidade da Raposa, mas bateu para fora. Na reta final da partida, o Vila Nova cresceu e chegou mais na área do time mineiro. Contudo, não conseguiu diminuir a diferença.

Cruzeiro x Vila Nova

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 01/05/2025

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Lucas Silva, 15’/2ºT); Lucas Romero (Matheus Pereira, 22’/2ºT), Christian (Fagner, 16’/2ºT) e Eduardo; Marquinhos, Kaio Jorge (Wanderson, 15’/2ºT) e Gabigol (Dinenno, 31’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago, Bernardo Shappo e Willian Formiga; Arilson (Paulinho, 17’/2ºT), João Vieira e Igor Henrique (Diego Torres, 18’/2ºT); Junior Todinho (Vinícius Paiva, intervalo), Labandeira (Gabriel Silva, intervalo) e Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Lacerda

Gols: Kaio Jorge, 33’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 36’/1ºT (2-0)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Lucas Romero (CRU); Igor Henrique, Gabriel Poveda (VNO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.