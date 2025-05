Copa do Brasil: Botafogo tem a maior vantagem na terceira fase

Jesus marcou o segundo gol do Botafogo no 4 a 0 sobre o Capital - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil estão encerrados desde a noite desta quinta-feira (1). Entre os grandes e participantes da Série A do Brasileirão, somente o Botafogo tem os pés nas oitavas de final da competição nacional. O Alvinegro termina esta etapa do torneio com o placar mais elástico: 4 a 0 sobre o Capital (DF), na última quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos. No dia 22, em Brasília, o Mais Tradicional visita o oponente quase de forma protocolar. O Glorioso pode até perder por três gols de diferença que se classifica.

“Não houve placares elásticos. A Copa do Brasil tem surpresas. Não só no Brasil, em Portugal também. Muitas vezes os jogadores têm a tendência de olharem contra quem jogam e baixam a guarda. O primeiro grande elogio que tenho de fazer é a forma como a nossa equipe entrou no jogo. Forte é não dar qualquer possibilidade ao adversário tentar construir. Não é fácil. só se formos muito irresponsáveis de perder essa eliminatória. No entanto, cabe a mim ser responsável e olhar para o segundo jogo com seriedade”, entende o técnico do Botafogo, Renato Paiva.

A segunda maior vantagem é a do Cruzeiro. No Mineirão, a Raposa venceu o Vila Nova por 2 a 0, nesta quinta, e pode até perder por um gol de diferença, em Goiânia, que avança. O embate também será no dia 22.

Os demais gigantes venceram por uma vantagem mínima ou se complicaram. Na zona de rebaixamento, Santos, Grêmio, Mineiro, por exemplo, não conseguiram superar CRB, CSA e Maringá, respectivamente. Destes, o Tricolor teve o maior vexame ao levar a virada por 3 a 2, em Maceió.

Jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Operário 1 x 1 Vasco

Fluminense 1 x 0 Aparecidenese

Paysandu 0 x 1 Bahia

Botafogo 4 x 0 Capital

Internacional 1 x 0 Maracanã

Retrô 1 x 1 Fortaleza

Brusque 0 x 0 Paranaense

Ceará 0 x 1 Palmeiras

Maringá 2 x 2 Mineiro

Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo

São Paulo 2 x 1 Náutico

Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova

Santos 1 x 1 CRB

Criciúma 1 x 0 Red Bull Bragantino

CSA 3 x 2 Grêmio

