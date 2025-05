Após superar ‘queridinha do pop’, Travis Scott posa como patrocinador do Barcelona

O Barcelona promoverá no próximo El Clásico, dia 11 de maio, mais uma ação especial em parceria com o Spotify — patrocinador master do clube. Depois de estampar nomes de celebridades como Rolling Stones, chegou a vez da colaboração colocar a marca de Travis Scott no espaço principal do uniforme: a “Cactus Jack”. A escolha partiu do rapper norte-americano e trata-se de sua própria gravadora.

A ação marca mais um capítulo da estratégia do Barcelona de integrar música e futebol em seus uniformes. Anteriormente, artistas como Drake, Rosalía, Coldplay, Karol G e Rolling Stones já haviam figurado como destaque na camisa do clube catalão. Desta vez, a escolha por Travis Scott tem como pano de fundo não apenas sua popularidade — o artista possui mais de 67 milhões de ouvintes mensais no Spotify —, mas também sua conexão com o universo criativo e o apelo global junto ao público jovem.

Além da presença no uniforme, o rapper também realizará um show exclusivo em Barcelona, no sábado (10), em um local emblemático ainda não revelado. Este evento, porém, será reservado apenas para convidados do Spotify. A camisa também será utilizada pelo time feminino do Barcelona, que enfrentará o Athletic Club no domingo seguinte ao El Clásico, dia 18.

O clube liberou dois modelos da camisa especial: a versão limitada de 1.899 unidades — comercializada por 399,99 euros — e outra ainda mais exclusiva, com apenas 22 peças assinadas por jogadores e jogadoras dos times, ao custo de 2.999,99 euros. Ambas se esgotaram poucas horas após o lançamento.

TRAVIS CULER ????@spotify @trvisXX ???? pic.twitter.com/4zFNtWkl8f — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2025

Projeto ambicioso do Barcelona

“El Clásico é um momento que o mundo inteiro aproveita. A parceria com o Spotify e o FC Barcelona me permite fundir meu universo com o deles”, declarou Travis Scott. “Trata-se de construir algo que esmaeça a linha entre som e esporte.”

A diretoria do Barcelona também destacou a importância da ação para além do futebol. “Essa colaboração com Travis Scott é o nosso projeto mais ambicioso até agora. Um ícone global co-criando conosco o maior jogo do mundo e se apresentando ao vivo para os torcedores em Barcelona é a expressão do que nos impulsiona”, afirmou Marc Hazan, vice-presidente de Parcerias e Marketing do Spotify.

Já o presidente do clube, Joan Laporta, reforçou o impacto da iniciativa: “Ela reflete o desejo do clube de interagir com os torcedores de forma inovadora. Neste El Clásico, que pode ser decisivo para a temporada, damos as boas-vindas a uma figura global como Travis Scott.”

No aspecto esportivo, o Barcelona lidera atualmente o Campeonato Espanhol com 76 pontos, quatro a mais que o Real Madrid. Uma vitória no clássico pode encaminhar o título para os catalães e intensifica ainda mais a relevância da partida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Travis Scott supera Taylor Swift

Pessoas mais próximas ao projeto estranharam o acordo com o rapper, visto que as coisas se encaminhavam para uma parceria com Taylor Swift. A imprensa espanhola inclusive dava o nome da queridinha do pop como certo, quando Travis apareceu na jogada — Ed Sheeran também esteve entre as opções. O impacto de Scott, que esteve na última edição do Rock In Rio como atração principal, pesou na hora da escolha.

Vale destacar que, apesar de se tratar de uma ação habitual, cada artista teve o direito de escolher sua identidade visual. Drake, por exemplo, teve seu logo exibido para comemorar a marca de 50 bilhões de streams no Spotify, enquanto Rosalía utilizou o emblema de seu álbum Motomami — aproveitando o aniversário de um ano do lançamento. Já a banda Rolling Stones foi destaque durante a divulgação do disco Hackney Diamonds, seu primeiro álbum de inéditas em 18 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.