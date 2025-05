Danilo cita ambiente e dificuldades de jogo do Flamengo no Maranhão: ‘Suco de Brasil’

Danilo em ação com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Botafogo-PB - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Titular do Flamengo no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, Danilo viveu um ambiente bem diferente daquele que costuma ter no futebol europeu. Afinal, a chegada do elenco na capital maranhense foi de madrugada, com uma recepção calorosa da torcida nas ruas.

“Chegada 2 da manhã, aeroporto parecendo carnaval, campo com a grama altíssima e pesado ao extremo, torcida do Mengão fazendo a festa, gol chorado, suco de Brasil! Viva o futebol”, disse o jogador nas redes sociais.

Em campo, o Rubro-Negro criou muitas chances, com 24 finalizações, porém voltou a perder oportunidades. Tanto que o tento da vitória aconteceu apenas aos 39 do segundo tempo, quando Joshua, jovem da base, estufou a rede.

Outro aspecto diferente do ambiente de São Luís foi o gramado do Castelão. Em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís criticou o estado do campo e ressaltou que ele dificultou a circulação de bola ao longo do jogo.

Por fim, o Flamengo conquistou uma importante vantagem e decide, no dia 21 de maio, a vaga no Maracanã. Antes disso, no domingo (4), a equipe vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

