Rwan Cruz celebra primeiro gol pelo Botafogo: ‘Alívio e felicidade imensa’

Rwan Cruz desencanta com a camisa do Botafogo depois de seis partidas - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A goleada do Botafogo por 4 a 0 sobre o Capital (DF), pela Copa do Brasil, se tornou marcante para Rwan Cruz. Afinal, o atacante, contratado por cerca de R$ 50 milhões, estufou a rede pela primeira vez desde que chegou ao clube. Para ele, o tento é como se fosse um “ponto de partida” para ter mais chances e se consolidar no comando do técnico Renato Paiva.

“Foi um alívio e, ao mesmo tempo, uma felicidade imensa. Vinha buscando esse gol há um tempo e hoje [quarta] pude ter a felicidade de comemorar pela primeira vez com essas cores. Atacante vive de gol, e quando ele sai, parece que tudo começa a fluir melhor. É uma motivação extra para seguir trabalhando e buscando mais – disse Rwan.

“Vinha trabalhando forte no dia a dia, esperando a oportunidade, e esse jogo foi muito especial para mim. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa e espero que seja, sim, um ponto de partida, para eu poder mostrar mais do meu futebol e ajudar o grupo. Precisávamos dessa vitória, principalmente da forma como foi, para dar ainda mais confiança para lutarmos pelos objetivos que temos na temporada. Estou muito feliz e agora vamos seguir trabalhando para manter essa sequência positiva” completou.

Posicionamento no sistema ofensivo

O jogador aprovou a forma como foi escalado pelo comandante português. Isso porque atuou como segundo atacante, ao lado do centroavante Mastriani e conseguiu se adaptar bem à posição.

“Sim, gosto bastante de jogar assim, um pouco mais solto, podendo me movimentar, buscar jogo, sair da área. Mas também me sinto à vontade como referência. No dia a dia a gente treina variações, e o mais importante é estar preparado para ajudar onde o professor precisar”, salientou.

Depois da goleada pela Copa do Brasil, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe mede forças com o Bahia, na Fonte Nova, às 21h (de Brasília), no sábado (3), pela 7ª rodada.

