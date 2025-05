Vasco tenta se recuperar no Brasileirão e encerrar jejum contra o Palmeiras

Nenê deixa Vitor Hugo no chão antes de fazer golaço pelo Vasco no Allianz - (crédito: Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Depois do empate com o Operário (PR) por 1 a 1, pela Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para mais uma rodada do Brasileirão, diante do Palmeiras. No entanto, para ficar com os três pontos no domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, a equipe terá que quebrar um jejum de quase dez anos sem vencer o adversário.

Dessa forma, o Cruz-Maltino venceu o Alviverde pela última vez na competição nacional de 2015, no Allianz Parque. Na ocasião, o time chegava pressionado, pois ocupava a zona de rebaixamento sob o comando do técnico Jorginho.

Em campo, o primeiro tento aconteceu aos 35 minutos, quando Rafael Silva, de cabeça, abriu o placar após cobrança de escanteio de Nenê. Na sequência, a bola sobrou para o meia dar um toque por cima de Prass. O jogador, inclusive, deu um caneta em Barrios, que coroou a boa atuação.

Por outro lado, se levar em conta o jejum apenas na Colina Histórica (como mandante), o time carioca não vence o adversário desde 2012. Naquela edição do Brasileirão, o triunfo foi por 3 a 1, com gols de Juninho Pernambucano, Nilton e Carlos Tenório, enquanto Luan descontou para a equipe paulista.

Desde então, foram 12 partidas contra o Palmeiras, com oito derrotas e quatro empates. No domingo (4), o Vasco ainda não terá um treinador oficial, visto que as negociações com Fernando Diniz ainda não selaram o destino do comandante.

Assim, caberá ao interino Felipe seguir como interino à beira do campo. A equipe soma sete pontos, ocupa a 11ª colocação e vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0.

O último confronto entre as equipes foi justamente no Mané Garrincha, em Brasília, palco do jogo deste domingo. Na temporada passada, Flaco López deu a vitória ao Alviverde.

Escalações de Palmeiras 0 x 2 Vasco, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2015

Palmeiras: Fernando Prass, João Pedro, Jackson, Vitor Hugo, Zé Roberto, Egídio (Fellype Gabriel), Thiago Santos, Robinho, Lucas Barríos (Alecsandro), Rafael Marques (Kelvin) e Gabriel Jesus Vasco: Martín Silva, Luan, Rodrigo, Júlio César, Madson, Diguinho, Serginho, Andrezinho, Nenê (Rafael Vaz), Rafael Silva (Júlio dos Santos) e Riascos (Éder Luís)

Confira a lista dos jogos

1 – Palmeiras 4 x 0 Vasco – Allianz Parque, Brasileirão de 2017

2 – Vasco 1 x 1 Palmeiras – Raulino de Oliveira, Brasileirão de 2017

3 – Palmeiras 1 x 0 Vasco – Allianz Parque, Brasileirão de 2018

4 – Vasco 0 x 1 Palmeiras – São Januário, Brasileirão de 2018

5 – Palmeiras 1 x 1 Vasco – Allianz Parque, Brasileirão de 2019

6 – Vasco 1 x 2 Palmeiras – São Januário, Brasileirão de 2019

7 – Vasco 0 x 1 Palmeiras – São Januário, Brasileirão de 2020

8 – Palmeiras 1 x 1 Vasco – Allianz Parque, Brasileirão de 2020

9 – Vasco 2 x 2 Palmeiras – Maracanã, Brasileirão de 2023

10 – Palmeiras 1 x 0 Vasco – Allianz Parque, Brasileirão de 2023

11 – Palmeiras 2 x 0 Vasco – Allianz Parque, Brasileirão de 2024

12 – Vasco 0 x 1 Palmeiras – Mané Garrincha, Brasileirão de 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.