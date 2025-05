Jogadores são agredidos e roubados por adversários após partida

Um caso chocante de violência virou caso de polícia em Portugal. Nesta sexta-feira (2), os jogadores do Alenquer e Benfica denunciaram que os adversários do Negrais os agrediram e roubaram após a vitória por 2 a 1, no domingo passado (27), em partida válida pela terceira divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), equivalente à Sétima Divisão do Campeonato Português.

Assim, segundo nota divulgada nas redes sociais do clube, os atletas foram vítimas de uma emboscada dentro das instalações esportivas do Negrais após a saída da polícia, dos árbitros e dos torcedores. Além de espancados pelos adversários, os jogadores do Alenquer e Benfica garantem que tiveram pertences pessoais roubados pelos agressores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Alenquer e Benfica (@sportalenquerbenfica)

“Vergonha sem limites em Negrais! É com indignação que o Sport Alenquer e Benfica comunica as agressões covardes sofridas por membros da nossa delegação, sem qualquer justificativa ou provocação”, afirmou o clube, exibindo fotos mostrando ferimentos na cabeça de alguns atletas.

Jogador é operado após sofrer deslocamento de retina

Assim, o Alenquer e Benfica cobrou providências da diretoria do Negrais e exigiu punições imediatas. Um dos jogadores chegou a passar por cirurgia após sofrer descolamento de retina. Desta maneira, equipes encaminharam os demais feridos para hospitais próximos, porém alguns deles ainda seguem em acompanhamento médico.

A polícia portuguesa já tomou conhecimento da ocorrência e investiga o caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.