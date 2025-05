Diniz segue como plano A do Vasco, que mantém otimismo por acerto

O Vasco segue a busca por um novo treinador e tem Fernando Diniz como plano A. Diante disso, existe um clima de otimismo para que o acerto aconteça nos próximos dias, já que ambos os lados desejam um final feliz na negociação. A informação é do portal “ge”.

No momento, a pedida salarial do estafe do treinador foi dentro dos padrões dos principais nomes do país. Contudo, o Cruz-Maltino está focado na responsabilidade financeira e não pretende fazer grandes investimentos.

Por outro lado, para Fernando Diniz, o lado financeiro não irá dificultar as conversas e pesa a boa relação que tem com o presidente Pedrinho. Afinal, o treinador sabe que terá que abrir mão de altos valores para concretizar o acerto. Ele tem um sentimento de dívida pela maneira como finalizou sua primeira passagem pelo clube, em 2021.

O treinador, então, quer trabalhar com um dirigente que acredite em suas ideias de jogo, algo que deve encontrar com o mandatário cruz-maltino. Por esse motivo, o clube carioca saiu na frente de adversários na disputa, como o Santos, que fechou com Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite.

O presidente seguiu no Rio de Janeiro para intensificar as conversas e viu de longe o time empatar com o Operário (PR) por 1 a 1, em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. Por fim, o próximo compromisso será diante do Palmeiras, no domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, com Felipe Maestro à beira do campo.

