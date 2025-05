Lucas volta contra o Fortaleza, mas São Paulo adota cautela

Após quase dois meses afastado por um trauma no joelho direito, Lucas Moura estará no banco de reservas do São Paulo em jogo contra o Fortaleza. Recuperado, a tendência é que ele entre no decorrer da partida e atue por até 20 minutos, já que o clube adota postura conservadora quanto à sua reintegração. O confronto será nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A lesão ocorreu no início de março, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. Na ocasião, o joelho direito do jogador travou no gramado sintético do Allianz Parque, provocando um trauma significativo. O caso, então, teve extremo cuidado por parte da comissão técnica e do departamento médico.

Assim, Lucas passou as últimas semanas em recuperação no CT do São Paulo, onde realizou fisioterapia intensiva, exames constantes de imagem e treinamentos com proteção no joelho. Ele só retirou o equipamento de apoio na quarta-feira (1º), em uma das últimas atividades antes da partida contra o Fortaleza. A informação é do portal “ge”.

A expectativa do São Paulo é que Lucas também seja relacionado para o jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores, na próxima terça-feira (7). No entanto, ele continuará sendo utilizado com cautela. O clube pretende promover sua volta ao time titular de forma gradual, respeitando os limites físicos do atleta e evitando qualquer risco de agravamento da lesão.

