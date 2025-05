Copa do Mundo 2026: site divulga primeira imagem da bola, com referências aos países-sede

site divulga primeira imagem da bola da Copa do Mundo 2026, com referências aos país-sedes - (crédito: Foto: Footy Headlines)

O site inglês Footy Headlines vazou, na manhã desta sexta-feira (02), a primeira imagem da bola oficial da próxima edição da Copa do Mundo — denominada ‘trionda’. Formado pela junção do prefixo “tri” com a palavra “onda”, o nome faz alusão direta aos três países-sede do torneio: Estados Unidos, México e Canadá. Essa será a 15ª vez consecutiva em que a fabricante alemã assina a bola do principal torneio do futebol mundial.

A Trionda ainda não chegou às lojas, mas o lançamento está previsto para ocorrer entre outubro e novembro de 2025. Ou seja, alguns meses antes da abertura da competição, marcada para 11 de junho de 2026. A decisão está marcada para ocorrer no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey — o local ficará conhecido New Jersey Stadium durante o torneio.

Tanto o nome quanto o modelo da bola foram projetados em alusão direta às sedes. A ideia se baseou no conceito de criar algo capaz de representar igualmente as nações envolvidas, estabelecendo, assim, um elo visual e cultural com o evento.

Design simbólico e cultural

A nova bola possui cor predominante branca, mas chama atenção pelos detalhes em vermelho, verde e azul. A combinação remete às cores presentes nas bandeiras dos três anfitriões. Além disso, os padrões gráficos adotados foram inspirados nas culturas locais, reforçando o caráter comemorativo e simbólico do design.

O nome “Trionda” aparece em uma das seções gráficas verdes, enquanto o logotipo da Adidas surge inserido sobre uma área vermelha. Já o símbolo oficial da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ficará estampado na parte azul da bola.

Assim, Adidas não apenas mantém sua tradição como fornecedora, mas também contribui para consolidar a identidade visual de uma edição histórica do torneio. Afinal, esta será a primeira vez que três países sediarão juntos uma Copa do Mundo, o que justifica o esforço em construir um símbolo à altura da ocasião.

Formato inédito da Copa do Mundo

O principal torneio de futebol do mundo marcará o início de um formato expandido, com 48 seleções participantes. A ampliação aumenta a diversidade de países na disputa e altera a estrutura da fase de grupos e dos confrontos eliminatórios.

Até o momento, já estão classificadas para o torneio as seleções de Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia, além dos três anfitriões, que possuem vaga garantida. O restante das vagas será definido pelas eliminatórias que seguem em andamento nos cinco continentes.

