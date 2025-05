Saiba como Luva de Pedreiro vai pagar dívida de R$ 3 milhões ao ex-empresário

“Tropa, sabe o que eu vou fazer? Leiloar um boneco do Luva de Pedreiro autografado”, disse.

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o pagamento exato de R$ 5.052.986,43 — referente à penalidade contratual — ao ex-empresário. No entanto, sofreu um corte de 30% e finalizou em cerca de R$ 3,2 milhões. O valor, determinado pela Justiça, engloba multa rescisória, juros, correções e danos morais.

Além disso, a decisão ainda fixa o reembolso integral dos investimentos realizados por Allan e sua empresa, a ASJ Consultoria, tanto na carreira de Iran quanto em sua subsistência e na de seus familiares. O agente ainda deverá receber uma indenização de R$ 120 mil por danos morais, consequência da exposição negativa.

Luva de Pedreiro x Allan Jesus

A disputa judicial entre as partes não é recente e se estende desde 2023. Inclusive, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário de Iran Ferreira à época, exigindo a apresentação dos extratos bancários e contratos com empresas de publicidade nos 12 meses anteriores. Queria mensurar os lucros do influenciador para garantir execução parcial da dívida.

Ainda de acordo com os documentos, Luva de Pedreiro teve que transferir 30% de seus rendimentos mensais a Allan Jesus até que houvesse a quitação do valor de R$ 5,2 milhões. O cumprimento da medida, entretanto, não avançou conforme esperado. Durante os meses seguintes à decisão, os depósitos realizados foram inferiores ao previsto, e, em algumas ocasiões, sequer houve repasse de valores à conta determinada pela Justiça.

Iran chegou a oferecer R$ 2,5 milhões ao ex-empresário em uma tentativa frustrada de acordo, mas que acabou recusada por Allan.

“A quantia não condiz com o investido em sua trajetória e tampouco cobre os prejuízos de imagem”, afirmou o agente à época.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de execução, e a decisão obriga Iran Ferreira a arcar integralmente com as quantias determinadas, sob pena de novas sanções legais em caso de descumprimento.

Allan Jesus comemorou vitória

Allan Jesus usou suas redes sociais para comemorar a vitória contra o Luva de Pedreiro na Justiça. Assim, em publicação, Allan ainda ironizou o bordão ‘Receba,’ que virou marca de Luva de Pedreiro desde quando começou a viralizar na internet.

“Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA!”, escreveu.

