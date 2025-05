Flamengo divulga balanço do primeiro trimestre de 2025; saiba detalhes

O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025. O que chamou a atenção foi que o clube indicou um investimento de cerca de R$ 100 milhões em compras de jogadores. Porém, R$ 29 milhões são referentes somente à compra de 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata junto ao Al-Sadd, do Catar por metas batidas.

“O valor de R$ 99,6 milhões registrado no 1T/25 é relativo (i) à contratação dos atletas Danilo e Juninho (R$ 52,7 milhões), (ii) ao exercício de opção de compra de parte dos direitos econômicos do atleta Gonzalo Plata (R$ 29 milhões), conforme previsto no contrato de transferência original, e (iii) R$ 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores (impostos sobre o pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais)”, explicou o Flamengo.

Receitas

De acordo com o documento, o clube registrou R$ 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março, o maior faturamento operacional da história do clube para um primeiro trimestre, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Ainda assim, o período registrou um déficit de R$ 9,2 milhões.

Contudo, o clube encerrou o primeiro trimestre com R$ 79 milhões em caixa, registrando um aumento de R$ 30 milhões em relação ao valor que estava disponível ao fim de 2024.

Recentemente, o Flamengo aprovou novo orçamento para 2025, com receita prevista de R$ 1,33 bilhão. O clube vem de três anos consecutivos batendo mais de um bilhão em receitas, e a previsão é terminar a temporada com R$ 106,9 milhões no fluxo de caixa.

Queda de dívida

O Flamengo também registrou uma queda do endividamento líquido. Após um crescimento de 500% ao longo de 2024, a dívida líquida reduziu conforme o clube aumentou o dinheiro disponível em caixa. Atualmente, está na casa de R$ 270 milhões.

“Analisando o indicador em 31/12/24 e 31/03/25, percebe-se que o EOL diminuiu em R$ 56,5 milhões. O valor ainda está acima dos índices verificados em dezembro de 23, quando atingiu R$ 48 milhões, mas é importante ver que o valor apresentou uma queda, mesmo num período tradicionalmente mais difícil como é o 1º trimestre”, diz parte do balancete.

