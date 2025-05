Gustavo Martins avança em recuperação após sofrer lesão no joelho

O Grêmio tem a chance contar com a volta do zagueiro Gustavo Martins antes do esperado. O defensor avançou em sua recuperação da lesão ligamentar no joelho direito que sofreu há uma semana e pode estar em condições de jogo dez dias antes da expectativa inicial. Assim, ele dará início à segunda fase do tratamento do problema.

Gustavo Martins levou uma pancada no joelho direito em um treino um dia antes do jogo contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. A partir disso, ele foi desfalque nos três compromissos seguintes. Exames de imagem indicaram que houve um estiramento de grau 2 no ligamento colateral medial. Os médicos do Grêmio e o atleta optaram por um tratamento conservador. No caso, sem a necessidade de cirurgia, com uma expectativa para retomar as condições de atuar em um mês.

De acordo com informações da “Gaúcha ZH”, Gustavo recebeu liberação para voltar a andar e já até realizou trabalhos físicos de pouca intensidade, na quinta-feira (1º). Em pouco tempo, o zagueiro começará a transição do departamento médico para o campo.

O clube estima que o jogador possa retornar aos trabalhos com bola até o final da próxima semana. Portanto, a nova expectativa é de que ele tenha condições de voltar a atuar por volta de três semanas, mais especificamente 20 dias.

Grêmio sofre com escassez de opções na zaga

Caso se concretize representará um alento para o técnico Mano Menezes que sofre com uma carência de opções. O comandante conta apenas com Jemerson, Kannemann e Wagner Leonardo no atual cenário. Inclusive, há a necessidade de alterná-los no time para evitar perdê-los por novos problemas musculares.

Especialmente pela maratona exaustiva de compromissos em um curto intervalo de tempo. Rodrigo Ely teve uma contusão multiligamentar no joelho esquerdo e estará novamente disponível para jogar somente na próxima temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.