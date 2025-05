Fluminense tem amplo domínio sobre o Sport, em casa, nos pontos corridos

Fluminense perdeu para o Sport por 2 a 1, no Maracanã, no Campeonato Brasileiro 2017 - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e encara o Sport, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada. Assim, a equipe carioca defende um ótimo retrospecto diante do Leão da Ilha, como mandante, na história dos pontos corridos, que teve início na edição de 2003.

A equipe pernambucana disputou pela primeira vez a competição neste formato em 2007. Desde então, o time carioca enfrentou o Rubro-Negro em 11 oportunidades na condição de mandante e só perdeu uma vez.

Esse confronto aconteceu em 2017 e foi importante para que o Sport evitasse o rebaixamento para a segunda divisão. Na derrota por 2 a 1, André balançou a rede duas vezes, enquanto Marcos Júnior descontou para o Flu. Sendo assim, na rodada seguinte, a equipe de Pernambuco sacramentou a permanência com uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Ilha do Retiro, com mais um gol de André.

Ao todo, foram sete vitórias dos cariocas, três empates e uma derrota. Desses triunfos do Tricolor, destacam-se as goleadas por 4 a 0, em 2014, e outra por 5 a 1, em 2009. Nos últimos dois confrontos no Rio de Janeiro, o Fluminense conquistou duas vitórias por 1 a 0, em 2020 e 2021.

Por fim, os comandados de Renato Gaúcho deixaram o G4 e, no momento, ocupam a 5ª posição, com 10 pontos, a quatro do líder Flamengo. Os visitantes, por sua vez, ainda não venceram na competição, com apenas dois empates em seis jogos disputados até aqui.

Confrontos, no Rio de Janeiro, nos pontos corridos 1 – Fluminense 3×0 Sport (Brasileiro de 2007) – Maracanã

2 – Fluminense 1×1 Sport (Brasileiro de 2008) – Maracanã

3 – Fluminense 5×1 Sport (Brasileiro de 2009) – Maracanã

4 – Fluminense 1×0 Sport (Brasileiro de 2012) – Raulino de Oliveira

5 – Fluminense 4×0 Sport (Brasileiro de 2014) – Maracanã

6 – Fluminense 0x0 Sport (Brasileiro de 2015) – Maracanã

7 – Fluminense 3×1 Sport (Brasileiro de 2016) – Giulite Coutinho

8 – Fluminense 1×2 Sport (Brasileiro de 2017) – Maracanã

9 – Fluminense 0x0 Sport (Brasileiro de 2018) – Maracanã

10 – Fluminense 1×0 Sport (Brasileiro de 2020) – Nilton Santos

11 – Fluminense 1×0 Sport (Brasileiro de 2021) – Maracanã

