Botafogo confirma lesões de Barboza, Savarino e Matheus Martins

O Botafogo informou as situações do zagueiro Alexander Barboza e do atacante Jefferson Savarino após problemas físico em jogo contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil. O clube carioca confirmou que a dupla sofreu lesões e desfalcam o time o contra o Bahia. Além deles, o atacante Matheus Martins também está fora do duelo por contusão na coxa esquerda.

A dupla passou por exame de imagem nos últimos dias. Savarino sofreu lesão muscular na coxa direita, enquanto Barboza tem problema no pé esquerdo. A assessoria do clube carioca, por opção, não informou tempo estimado de retorno aos gramados.

Além deles, Matheus Martins, que não foi relacionado para a partida da Copa do Brasil, também teve lesão constatada na coxa esquerda. Os três desfalcam o Alvinegro contra o Bahia, neste sábado, pelo Brasileirão. Os atletas, assim, já realizam tratamento intensivo diário no Núcleo de Saúde e Performance alvinegro para retorno em alto nível.

O Botafogo, afinal, encara o Bahia neste sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva ainda conta com a ausência do volante Gregore, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Lesionado, Alexsander Barboza também vai cumprir a medida.

