De olho no G4 do Brasileiro, Inter deve usar força máxima contra o Corinthians

O Inter começará uma sequência de jogos decisivos neste sábado (03/05), quando enfrentará o Corinthians. O embate contra o adversário paulista pode significar para o Colorado a entrada no G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado preservou algumas peças no confronto contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. Com isso, a tendência é de que use a força máxima contra o Timão.

O comandante precisará encontrar soluções no elenco para as ausências dos atacantes Borré e Vitinho. Os dois não estavam sendo titulares absolutos, mas frequentemente utilizados pelo treinador. O colombiano se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Já o camisa 28 sofreu uma fratura no dedo indicador da mão esquerda.

Ainda não há um prazo para retorno desta dupla, porém, o treinador provavelmente contará com Carbonero, que recentemente voltou aos treinos. Ele participou da atividade com o restante do elenco na última quinta-feira (01), após concluir tratamento de um problema muscular na coxa esquerda. Durante o período de recuperação, aliás, o colombiano foi desfalque em cinco jogos.

Como o camisa 7 ainda não tem condições físicas de ser titular, a expectativa é de que Bruno Tabata permaneça na equipe. Portanto, o provável 11 inicial é: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Valencia.

Inter centraliza esforços para entrar no G4 do Brasileirão

A partida contra o Corinthians se torna decisiva, pois o Colorado pode reduzir a desvantagem para o líder Flamengo, que atualmente é de cinco pontos. Além disso, um triunfo pode permitir que o Internacional entre na zona de classificação direta para a Libertadores.

Para isso, necessita torcer por tropeços de Cruzeiro e Fluminense na rodada. No atual cenário, o Colorado está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. O jogo entre Inter e Corinthians ocorre neste sábado (03), às 18h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do torneio.

