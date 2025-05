Dudu recebe ligações de jogadores do Atlético e tem certeza que será bem recebido

O jogador Dudu, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do CR Flamengo, durante partida v..lida pela d..ciima quarta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

A situação entre Cruzeiro e Dudu caminhou consideravelmente nas últimas horas. A tendência, inclusive, é que o atleta assine a rescisão contratual com a Raposa ainda nesta sexta-feira e fique livre no mercado. O Atlético observa tudo atentamente, e jogadores do elenco querem a chegada do atacante.

O Jogada10 apurou que alguns atletas do plantel fizeram contato com Dudu. Entre eles, estão ex-jogadores do Palmeiras, que já conhecem o ex-camisa 7 do Verdão. O movimento dos jogadores atleticanos, aliás, fez Dudu perceber que será bem recebido na Cidade do Galo.

O técnico Cuca também está ansioso pelos avanços entre Dudu e o Cruzeiro e, depois, entre o atleta e o Galo. Afinal de contas, ele é o grande entusiasta da chegada de Dudu à Cidade do Galo. Nos bastidores, o treinador atleticano já conta com a saída do atleta da Toca da Raposa II e, consequentemente, com sua chegada ao CT alvinegro.

Vale lembrar que Cuca e Dudu são amigos. Eles trabalharam juntos no Palmeiras, onde conquistaram o Campeonato Brasileiro em 2016. Aliás, Cuca chegou a pedir um atacante no estilo de Dudu há algum tempo à diretoria. Inclusive, ambos tiveram um diálogo recentemente no qual o treinador informou como pretende utilizar o avante.

Se, de fato, for contratado pelo Atlético, Dudu tem uma certeza: não usará o número 7, que aprecia há bastante tempo. Afinal, a camisa tem dono e é um dos maiores da história do clube: Hulk.

