Mídia internacional repercute defesa a Neymar após ‘polêmicas e ausências’

“Ele é um ídolo, o melhor jogador brasileiro dos últimos anos. Sempre ouço a mesma pergunta: Neymar é um problema? Nunca, nunca foi. Ele sempre foi a solução, dentro e fora de campo”, disse.

Além disso, o técnico também destacou a capacidade de Neymar de “levar alegria ao vestiário” e a importância de ele participar “mesmo sem jogar” e revelou que já teve uma primeira conversa com o camisa 10 do Peixe.

“Ele foi a primeira pessoa que conheci ontem, quando cheguei ao clube. Nos encontramos e conversamos. Ele me disse, por exemplo, que estava feliz por me ter no time, e eu disse que também estava feliz por tê-lo”, contou.

Xavier era braço direito do então técnico da Seleção Brasileira, Tite. Dessa forma, trabalhou com Neymar por cerca de seis anos. Juntos, portanto, participaram da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.]

Neymar se recupera de lesão

Neymar chegou ao Santos no fim de janeiro, com um contrato curto, que finaliza em junho, ou seja, no mês que vem. No entanto, o jogador não conseguiu render em campo e se recupera da segunda lesão neste período.

A primeira, que ocorreu durante o confronto contra o Bragantino pela semifinal do Campeonato Paulista no dia 2 de março, deixou o camisa 10 longe dos gramados por mais de 40 dias.

Já a segunda ocorreu no segundo jogo após o retorno de Neymar, no mês passado. Ele voltou a atuar contra o Fluminense, pelo Brasileiro, onde entrou no intervalo da partida. Assim, no confronto seguinte, contra o Atlético-MG, foi titular, mas se machucou ainda no primeiro tempo.

Vale ressaltar, portanto, que as duas lesões foram na mesma perna do atleta: a esquerda. A mais recente é no músculo semimembranoso da coxa esquerda. A lesão antiga ocorreu em outro músculo e não sofreu influência.

Dessa forma, Neymar tem apenas nove partidas pelo Santos entre reserva e titular neste retorno. Ele marcou três gols e contribuiu com três assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.