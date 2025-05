Reencontrando bom futebol, Reinaldo soma excelentes números no Mirassol; confira

O Mirassol aposta na liderança e no faro goleador de Reinaldo, lateral-esquerdo ex-São Paulo e Grêmio. Em excelente momento, o camisa 6 já marcou quatro gols nas seis primeiras rodadas do Brasileirão. Ele figura entre os vice-artilheiros da competição, ao lado de atacantes como Pedro (Flamengo), Pablo Vegetti (Vasco) e Pedro Raul (Ceará), ficando atrás apenas de De Arrascaeta, do Flamengo, que lidera com cinco.

A regularidade e a importância ofensiva de Reinaldo têm sido cruciais para a boa campanha do Mirassol. O clube busca se firmar na elite do futebol brasileiro com um estilo de jogo ofensivo, pouco comum entre times de menor orçamento.

“Estou feliz em viver esse momento aqui no Mirassol. Temos um time que não se intimida, procura o ataque o tempo todo, e essa é uma receita que tem dado certo. Temos feito grandes atuações”, destaca o lateral de 35 anos. Ele é o quinto jogador em atividade com mais jogos na Série A, somando 380 partidas.

Bons resultados e desempenho acima das expectativas

Com apenas uma derrota em seis rodadas, o Mirassol soma 7 pontos e ocupa a 14ª colocação. Assim, a distância para o G6, que garante vaga na Libertadores, é de apenas dois pontos. Um dos destaques da campanha foi a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, com dois gols de Reinaldo justamente contra o ex-clube. Desde que chegou em janeiro como principal reforço do ano do centenário, ele disputou 17 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Os gols vieram de diferentes formas: um de falta, um com bola rolando e três de pênalti.

Marca histórica e consistência na elite

Na última rodada, Reinaldo voltou a decidir. Marcou, nos acréscimos, o gol de empate no 2 a 2 contra o Atlético-MG. Com isso, chegou a 78 participações em gols na Série A. Ele segue como o lateral com mais gols e assistências no Brasileirão desde 2003, ano em que começou a era dos pontos corridos. Para efeito de comparação, o ex-lateral Juan (Flamengo) tem 73, enquanto Fábio Santos (ex-Corinthians) soma 63, segundo o Transfermarkt.

Experiência a serviço do Mirassol, Reinaldo fala de carreira

Se mantiver o bom rendimento e continuar ajudando o Mirassol a conquistar pontos, Reinaldo poderá repetir feitos importantes de sua carreira. Afinal, em 2016, na Ponte Preta, e em 2017, na Chapecoense, ele foi peça-chave nas melhores campanhas da história dos dois clubes no Brasileirão. Somou 20 participações em gols nessas temporadas — 6 pela Ponte e 14 pela Chape — e levou os times ao 8º lugar, posição jamais alcançada por eles desde então.

“Graças a Deus tenho uma carreira repleta de realizações. Não apenas por clubes gigantes como o São Paulo e o Grêmio, mas também por campanhas marcantes em times que muita gente dizia que brigariam contra o rebaixamento. Sei o valor que isso tem e tenho certeza de que no Mirassol não será diferente”, conclui o lateral.

