Filipe Luís explica ausência de jovens da base em jogo do Flamengo

Aos 17 anos, Joshua foi a estrela do Flamengo na vitória sobre o Botafogo-PB, por 1 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil. No entanto, outras joias poderiam estar sendo utilizadas, como Wallace Yan e Guilherme, que não estiveram à disposição para o duelo recheado de reservas. Assim, o técnico Filipe Luís explicou a forte concorrência dentro do elenco rubro-negro, mas fez questões de destacar os atletas.

“Wallace é um jogador que eu tenho muito carinho, o Guilherme também. Adoro esses meninos, todos eles que trabalharam comigo, tenho um carinho muito especial por eles. Quando faço uma relação para o jogo, penso no jogador que vai jogar e uma possível troca. Hoje eu estava coberto nessa posição, nesse momento, com a volta do Pedro, com o Juninho, com o Bruno e o Plata, eu estou coberto nessa posição. Eu nesse momento vejo eles na frente do Wallace. Ele precisa fazer o que vinha fazendo, que é se destacar no sub-20. E eu sei posso contar com ele, é um jogador que tem características de 9 que eu gosto. Aliás, tem a relação comigo que é muito boa”, disse antes de complementar.

“Guilherme passa por processo parecido com o do Wallace. Hoje optei pelo Joshua, ele vem completando viagens, encaixou no grupo e vem se destacando nos treinos. E o Joshua vem falando dentro do campo. Deu a segurança de poder colocar ele no campo, e ele acabou rendendo. É uma concorrência muito grande que eles têm. Pelo craque, estrela, ídolo que é o Arrascaeta, mas que eles possam se espelhar”, concluiu.

Wallace Yan e Guillherme pelo Flamengo

Wallace Yan tem nove jogos, quatro gols e duas assistências no time profissional do Flamengo. O atacante foi um dos destaques do time alternativo que jogou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca e terminou como artilheiro da equipe na competição.

Assim como Wallace, Guilherme também disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca pelo time profissional do Flamengo. Na ocasião, o jovem foi um dos destaques do Rubro-Negro, somando três assistências e um gol.

