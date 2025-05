Ludogorets (BUL) exerce opção de compra por Erick Marcus, do Vasco

Emprestado pelo Vasco, o atacante Erick Marcus seguirá no Ludogorets (BUL). A equipe búlgara, afinal, exerceu a opção de compra que tinha previamente acordado com o Cruz-Maltino e ficará em definitivo com o jogador de 21 anos, revelado na Colina.

No Ludogorets desde o começo da temporada 2024/25, ou seja, setembro do ano passado, Ericks Marcus se destaca pela equipe, que venceu no último domingo a Liga Búlgara pela 14ª vez segiuda. São sete gols e seis assistências em 34 partidas. Segundo o repórter Venê Casagrande, do “SBT”, em publicação nesta sexta-feira (2), o time búlgaro pagará 1,1 milhão de euros (R$ 7 milhões no câmbio atual) por 80% dos direitos do atleta. O Vasco, porém, ainda não se manifestou sobre a sua venda.

Erick Marcus chegou ao Vasco em 2016, ainda no sub-12. Ele faz parte da geração 2004 e acumula algumas convocações para as Seleções sub-17 e sub-20 do Brasil. Além disso, completou treinos da Seleção Brasileira principal. Seu vínculo com o Cruz-Maltino, aliás, ia até 2027. A última renovação fora em 2023.

Foi no citado ano, diga-se, que o ponta estreou profissionalmente. Foram dois gols e duas assistências em 23 aparições. Depois, em 2024, fez nove partidas, mas sem participação em gols, sendo emprestado ao Ludogorets. Além de Erick, o os búlgaros contam com outros dois brasileiros em seu elenco: o meia Pedro Naressi, de 27 anos, e o atacante Caio Vidal, de 24.

