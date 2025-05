Cruzeiro assina rescisão e Dudu fica livre no mercado

Dudu não é mais jogador do Cruzeiro. O jogador chegou a um acordo com o clube mineiro e rescindiu contrato nesta sexta-feira (2). Assim, a segunda passagem do atacante na Raposa durou menos de seis meses e agora ele está livre no mercado. O acordo financeiro era o principal entrave, mas as partes chegaram a um acordo de pagamento multimilionário ao jogador.

A multa rescisória prevista em contrato era de R$ 60 milhões. A princípio, Dudu não abriu mão do valor integral. Mas, após negociações ao longo da semana, ele aceitou a redução de 75%. Dessa forma, a Raposa vai pagar parcelado de cerca de R$ 15 milhões, quantia que equivale aos salários que teria direito até o fim do ano.

A relação entre as partes estremeceu após uma declaração de Dudu sobre ser reserva na última semana. Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim não gostou da declaração e acabou deixando o jogador de fora do confronto contra o Vasco, no domingo. A situação, portanto, desencadeou na saída do jogador.

“Não me sinto bem (em ser reserva). É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time. Opção é seguir trabalhando e tentar voltar ao time”, disse Dudu.

Nesta temporada, Dudu entrou em campo 17 vezes pelo Cruzeiro, entre Campeonato Mineiro, Sul-Americana e Brasileiro. Ao todo, portanto, ele soma dois gols e nenhuma assistência.

A chegada do Dudu ao Cruzeiro foi uma das maiores contratações do clube para a temporada. O jogador deixou o Palmeiras, onde conquistou vários títulos, e retornou para a Raposa, clube em que começou a sua carreira. Aliás, o vínculo entre as partes era até 2027, mas acabou encerrando com menos de seis meses. Agora, o atacante está na mira de Grêmio e Atlético Mineiro para a próxima janela de transferências.

