Dupla de ataque de estrangeiros pode retornar ao Grêmio contra o Santos

Arezo e Pavón estão perto de voltar a ficar à disposição no Grêmio no duelo contra o Santos - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Mano Menezes provavelmente contará com o retorno de uma dupla de atacantes estrangeiros no Grêmio para o duelo com o Santos pelo Brasileirão, no próximo domingo (04/05). Tratam-se de Arezo e Pavón, que estão em fase final de recuperação de desconforto muscular. Assim, devido ao problema, eles são ausência há três jogos. Aravena passará por reavaliações físicas e também há chances de voltar a ficar disponível.

Arezo e Pavón passaram por um planejamento especial de tratamento no CT Luiz Carvalho há pouco mais de uma semana. Os dois não entram em campo desde o empate com o Godoy Cruz, fora de casa, pela Sul-Americana. Na ocasião, o departamento médico do clube barrou os dois estrangeiros, exatamente pelo desconforto muscular.

Posteriormente, exames de imagem não constataram que os dois atletas sofreram contusões. Já com relação a Aravena, o atacante também sentiu incômodos musculares, e a decisão da comissão técnica foi por poupá-lo do último jogo, a derrota de virada para o CSA. Em meio a estes potenciais retornos, o Imortal observa as situações físicas de Dodi, Edenilson e Villasanti. Isso porque o trio de meio-campista soma uma desgastante sequência como titular. Ou seja, apresentam alto risco de sofrerem uma lesão muscular.

Grêmio estuda soluções para dois desfalques

Apenas Villasanti é uma ausência certa para o duelo com o Santos, pois cumprirá suspensão. Um dos outros dois companheiros deve ser preservado, com Camilo ou Cuéllar ganhando uma chance entre os 11 iniciais. O belga Amuzu provavelmente não estará apto, pois ainda está em tratamento de um problema muscular na panturrilha. O atacante progride na recuperação, mas ainda não a concluiu.

Deste modo, o 11 inicial do Tricolor Gaúcho deve ser: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Cuellar (Camilo), Cristaldo; Edenilson, Cristian Olivera e Braithwaite.

Grêmio e Santos medem forças no próximo domingo (04), às 16h, na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

